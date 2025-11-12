18 năm tù cho chủ tàu và thuyền trưởng đưa ngư dân sang biển Malaysia đánh bắt trái phép

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bị cáo Đinh Công Lý là chủ 2 tàu cá, đã chỉ đạo 2 thuyền trưởng tìm thuê ngư dân và tổ chức đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Lý cùng 2 thuyền trưởng tổng cộng 18 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Ngày 12/11, tại xã Sông Đốc, TAND tỉnh Cà Mau xét xử lưu động đối với các bị cáo Đinh Công Lý (SN 1988, ngụ xã Sông Đốc), Tô Hiền Đệ (SN 1972) và Nguyễn Chí Linh (SN 1983, cùng ngụ tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

dsc06287.jpg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, Đinh Công Lý là chủ 2 tàu cá số hiệu CM-91056-TS và CM-92601-TS, đã tổ chức, chủ động giao Tô Hiền Đệ, Nguyễn Chí Linh làm thuyền trưởng 2 tàu cá và tìm ngư dân đi cùng tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép. Trong đó, Lý tìm được 12 ngư dân tham gia, Đệ và Linh mỗi người tìm được 5 ngư dân.

Toàn bộ chi phí tổ chức chuyến khai thác do Lý chi trả. Sau đó, tháng 4/2025, 2 tàu do Đệ và Linh làm thuyền trưởng cùng 22 ngư dân rời cảng cá Sông Đốc ra biển đánh bắt. Do khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, ngày 6/4/2025, cả 2 tàu bị nhà chức trách Malaysia bắt giữ do vi phạm vùng biển nước bạn.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, thời gian qua, các bộ ban ngành, địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Cà Mau đang nỗ lực triển khai chống khai thác thủy sản trái phép để gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC). ​Việc chống lại khai thác thủy sản trái phép là vì lợi ích của mỗi người dân, sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Ngược lại, theo HĐXX, các bị cáo không vì cái chung, còn vụ lợi, bất chấp vi phạm pháp luật để khai thác thủy sản, làm ảnh hưởng lớn đến nỗ lực ngăn chặn vi phạm trong khai thác thủy sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Công Lý 8 năm tù, bị cáo Tô Hiền Đệ và Nguyễn Chí Linh mỗi bị cáo 5 năm tù, cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Cùng ngày, TAND tỉnh Cà Mau cũng xét xử bị cáo Trần Trung Cang (SN 1991, ngụ xã Khánh Hưng, Cà Mau) - thuyền trưởng tàu cá CM-91987 đã đưa 5 thuyền viên sang vùng biển Malaysia để vận chuyển hơn 68 tấn hải sản về nước tiêu thụ (giá trị hơn 680 triệu đồng). HĐXX tuyên phạt bị cáo Cang 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Tân Lộc
#Cà Mau #xuất cảnh trái phép #tổ chức đưa người đi Malaysia #khai thác thủy sản #tội phạm

