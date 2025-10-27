Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố hai thuyền trưởng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Nguyễn Ngọc
TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố, bắt giam hai nghi phạm liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố, bắt giam một công dân trú tại địa phương và một công dân trú tại TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.T. (44 tuổi, trú tổ dân Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) và N.V.L. (49 tuổi, trú ấp Phước Thắng, xã Long Hải, TP.HCM) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Việc khởi tố, bắt tạm giam hai nghi can được Công an tỉnh Quảng Ngãi căn cứ theo Điều 348, Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

65fc0b5c31cebc90e5df.jpg
Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam đối với P.T.

Trước đó, qua điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, P.T. là chủ hai tàu cá QNg 94990 TS và QNg 94909 TS. Trong đó, T. làm thuyền trưởng tàu QNg 94990 TS và L. làm thuyền trưởng tàu QNg 949 09TS.

Ngày 26/8/2024, T. đã chỉ đạo cho hai tàu rời cảng Hòn La (tỉnh Quảng Trị) để đi khai thác thủy sản tại vùng biển Trung Quốc. Trước khi xuất bến, các đối tượng đã tắt thiết bị giám sát hành trình, không làm thủ tục xuất cảnh cho thuyền viên và không được cơ quan chức năng cấp phép khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

Đến khoảng 19h ngày 30/8/2024, khi tàu cá QNg 94990 TS đang hoạt động trên vùng biển có tọa độ 19°55’N - 111°45’E (thuộc vùng biển Trung Quốc) thì bị tàu hàng nước ngoài tông chìm, làm 4 thuyền viên mất tích cho đến nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc
