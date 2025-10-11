Bắt tạm giam ngư dân tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

TPO - Ngày 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Giang Chí Hùng (SN 1982, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10/4/2025, Giang Chí Hùng làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội (huyện Khánh Hội, tỉnh Cà Mau) cho tàu cá CM-02934-TS ra khơi đánh bắt hải sản trong vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, đến chiều 7/6/2025, Hùng thông báo với các thuyền viên sẽ đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để khai thác, chia lợi nhuận, và được mọi người đồng ý.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Chí Hùng.

Khoảng 20h cùng ngày, Hùng cho tàu CM-02934-TS di chuyển sang vùng biển Malaysia và Thái Lan, chỉ đạo thuyền viên neo đậu để câu cá. Đến 23h, nhóm đã đánh bắt được khoảng 200kg hải sản. Do thời tiết xấu, Hùng cho tàu quay trở lại vùng biển Việt Nam. Rạng sáng 9/6/2025, khi tàu về đến vùng biển trong nước thì bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, tạm giữ. Làm việc với cơ quan chức năng, Hùng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an tỉnh An Giang, đây là một trong những trường hợp điển hình vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ để đề xuất xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa vi phạm tương tự.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo ngư dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi khai thác hải sản trên biển, tuân thủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), chung tay bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển bền vững và góp phần sớm gỡ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam.