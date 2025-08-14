Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng triển khai cao điểm chống khai thác IUU, gỡ 'thẻ vàng' thủy sản

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với lực lượng liên ngành tăng cường tuần tra các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang ven biển và quanh các đảo để chấm dứt tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm IUU, nỗ lực gỡ "thẻ vàng" thủy sản.

Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5.

tp-cao-diem-iuu-2.jpg
Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức cao điểm tuần tra chống khai thác IUU. Ảnh: G.T

Đợt cao điểm này diễn ra từ nay đến hết tháng 9/2025 với sự phối hợp liên ngành của các đơn vị liên quan nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Đặc biệt, lực lượng liên ngành sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang ven biển và quanh các đảo để ngăn chặn, xử lý các tàu cá "3 không", tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, trong đợt cao điểm này, lực lượng sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân sử dụng chức năng khai báo xuất, nhập bến qua hệ thống “Kiểm soát tàu cá” và ứng dụng VneID.

tp-cao-diem-iuu-3.jpg
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền ra vào các cảng.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông đa dạng hình thức, phát huy các mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Bến bãi tự quản” để nâng cao nhận thức, khuyến khích ngư dân bám biển đúng pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cùng với đó, các đơn vị rà soát, lập hồ sơ quản lý nhóm tàu “nguy cơ cao” vi phạm vùng biển nước ngoài; giám sát 100% tàu cá trên biển qua hệ thống VMS; xử lý nghiêm các hành vi gửi, vận chuyển thiết bị giám sát sang tàu khác, cố tình ngắt kết nối VMS hoặc móc nối đưa ngư dân khai thác trái phép.

Bộ đội biên phòng TP. bố trí lực lượng tại các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang và quanh các đảo để kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện về giấy tờ, trang thiết bị an toàn xuất bến.

100% tàu cá ra, vào cảng cá phải được kiểm tra, xác nhận; mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe.

tp-cao-diem-iuu-1.jpg
Tuyên truyền ngư dân bám biển đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Cảng cá Thọ Quang và Cảng cá Tam Quang để kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc hải sản, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, đặc biệt là Hiệp định PSMA.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng yêu cầu chỉ huy các đơn vị tuyến biển, đảo chịu trách nhiệm về kết quả chống khai thác IUU; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra tại các địa bàn trọng điểm như: vịnh Mân Quang, vịnh Đà Nẵng, Cửa An Hòa, Cửa Lở.

Theo thống kê của Chi cục Biển đảo và Thủy sản TP Đà Nẵng, tính đến ngày 31/7/2025, địa phương đã xử lý dứt điểm toàn bộ 1.926 tàu cá “3 không”. Hiện toàn thành phố có 4.142 tàu cá dài từ 6m trở lên, trong đó 96,7% đã được cấp giấy phép khai thác; 100% tàu cá dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và được theo dõi chặt chẽ.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND, yêu cầu yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá “3 không”, tàu cá vi phạm IUU. Nếu để xảy ra sai phạm ảnh hưởng tới nỗ lực gỡ “thẻ vàng”, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Giang Thanh
#Đà Nẵng chống khai thác IUU #gỡ 'thẻ vàng' thủy sản #Đà Nẵng #chống IUU #tàu cá #thẻ vàng #tuần tra biển #quản lý tàu cá #tàu cá 3 không #khai thác IUU #Bộ đội Biên phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục