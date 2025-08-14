Đà Nẵng triển khai cao điểm chống khai thác IUU, gỡ 'thẻ vàng' thủy sản

TPO - Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với lực lượng liên ngành tăng cường tuần tra các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang ven biển và quanh các đảo để chấm dứt tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm IUU, nỗ lực gỡ "thẻ vàng" thủy sản.

Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức cao điểm tuần tra chống khai thác IUU. Ảnh: G.T

Đợt cao điểm này diễn ra từ nay đến hết tháng 9/2025 với sự phối hợp liên ngành của các đơn vị liên quan nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Đặc biệt, lực lượng liên ngành sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang ven biển và quanh các đảo để ngăn chặn, xử lý các tàu cá "3 không", tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, trong đợt cao điểm này, lực lượng sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân sử dụng chức năng khai báo xuất, nhập bến qua hệ thống “Kiểm soát tàu cá” và ứng dụng VneID.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền ra vào các cảng.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông đa dạng hình thức, phát huy các mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Bến bãi tự quản” để nâng cao nhận thức, khuyến khích ngư dân bám biển đúng pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cùng với đó, các đơn vị rà soát, lập hồ sơ quản lý nhóm tàu “nguy cơ cao” vi phạm vùng biển nước ngoài; giám sát 100% tàu cá trên biển qua hệ thống VMS; xử lý nghiêm các hành vi gửi, vận chuyển thiết bị giám sát sang tàu khác, cố tình ngắt kết nối VMS hoặc móc nối đưa ngư dân khai thác trái phép.

Bộ đội biên phòng TP. bố trí lực lượng tại các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang và quanh các đảo để kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện về giấy tờ, trang thiết bị an toàn xuất bến.

100% tàu cá ra, vào cảng cá phải được kiểm tra, xác nhận; mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe.

Tuyên truyền ngư dân bám biển đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Cảng cá Thọ Quang và Cảng cá Tam Quang để kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc hải sản, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, đặc biệt là Hiệp định PSMA.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng yêu cầu chỉ huy các đơn vị tuyến biển, đảo chịu trách nhiệm về kết quả chống khai thác IUU; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra tại các địa bàn trọng điểm như: vịnh Mân Quang, vịnh Đà Nẵng, Cửa An Hòa, Cửa Lở.

Theo thống kê của Chi cục Biển đảo và Thủy sản TP Đà Nẵng, tính đến ngày 31/7/2025, địa phương đã xử lý dứt điểm toàn bộ 1.926 tàu cá “3 không”. Hiện toàn thành phố có 4.142 tàu cá dài từ 6m trở lên, trong đó 96,7% đã được cấp giấy phép khai thác; 100% tàu cá dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và được theo dõi chặt chẽ.