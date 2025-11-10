Thuyền trưởng hầu tòa vì tổ chức cho ngư dân xuất cảnh trái phép

TPO - TAND TP.HCM vừa ra quyết định đưa hai vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) ra xét xử sơ thẩm công khai trong tháng 11/2025. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, góp phần vào nỗ lực chung của Việt Nam trong việc gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EU).

Đưa hai vụ án IUU ra xét xử trong tháng 11

TAND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 6506 về việc đưa vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu thực hiện ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 13/11 tại cơ sở 1 của Tòa án (số 216 Trường Chinh, phường Bà Rịa).

Hai anh em Hỡi - Âu tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Theo kết quả điều tra, ngày 3/4, Hỡi điều hành hai tàu cá BV-93269-TS (do Hỡi làm thuyền trưởng) và BV-93169-TS (do Âu làm thuyền trưởng) rời cảng Tân Phước, xã Long Hải, đi đánh bắt hải sản. Khi cập cảng Thọ Quang (TP. Đà Nẵng) ngày 7/4, Hỡi tắt thiết bị giám sát hành trình, không làm thủ tục xuất bến, rồi cùng Âu đưa 14 thuyền viên vượt vùng biển Việt Nam sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.

Để đối phó lực lượng chức năng, Hỡi chỉ đạo ngắt nguồn điện toàn bộ thiết bị giám sát và định dạng AIS. Ngày 12/5, tàu BV-93269-TS do Hỡi điều khiển cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ do xâm phạm vùng biển nước sở tại, trong khi tàu của Âu chạy thoát về Việt Nam. Sau khi được phóng thích, nhóm ngư dân này bị cơ quan chức năng Việt Nam điều tra, khởi tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án chỉ trong vòng 10 ngày.

Trước đó, TAND TP.HCM cũng đã ra Quyết định số 6507, đưa vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi thực hiện ra xét xử sơ thẩm vào 14h ngày 12/11 cùng tại cơ sở 1.

Theo điều tra, ngày 18/2/2024, Luyện điều hành hai tàu cá BV-93481-TS (do Luyện làm thuyền trưởng) và BV-93472-TS (do Giỏi làm thuyền trưởng) cùng 12 ngư dân xuất bến tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải. Cũng như vụ án nêu trên, trong quá trình hoạt động, Luyện tháo thiết bị giám sát hành trình để “kiểm tra kỹ thuật”, sau đó ngắt nguồn điện toàn bộ hệ thống giám sát của hai tàu và cho các tàu di chuyển sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt trái phép.

Đỗ Văn Giỏi và Cao Văn Luyện tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Khi phát hiện lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi, Luyện chỉ đạo thuyền viên chặt bỏ ngư cụ và chia tàu tẩu thoát về vùng biển Việt Nam. Đến ngày 26/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai thuyền trưởng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Xử nghiêm để ngăn chặn khai thác IUU, bảo vệ uy tín ngành thủy sản

Theo TAND TP.HCM, việc đưa nhanh hai vụ án IUU ra xét xử công khai là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân Tối cao, Thành ủy và UBND TP.HCM về tăng cường xử lý hình sự đối với các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp.

Hai vụ án được liên ngành tố tụng Thành phố khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử, cho thấy quyết tâm của TP.HCM trong việc siết chặt kỷ cương pháp luật trên biển, đồng thời góp phần vào nỗ lực quốc gia nhằm gỡ “thẻ vàng” của EU đối với hải sản Việt Nam.

Việc xét xử kịp thời, nghiêm minh không chỉ răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm IUU, mà còn nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam có trách nhiệm, hiện đại và hội nhập.