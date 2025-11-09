Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thanh niên chết bất thường khi đi bộ qua đoạn ngập ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Một nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi bộ qua đoạn nước ngập trên đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) thì bất ngờ giật ngã xuống đường, tử vong.

Ngày 9/11, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ việc nam thanh niên tử vong bất thường khi đi qua đoạn đường ngập nước.

z7203636595545-be310a1e0d2eed4accfeeba0e48dc9ef.jpg
Lực lượng chức năng cùng nhân viên điện lực có mặt tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 20h tối 8/11, trời mưa lớn khiến đoạn đường Đề Thám bị ngập nước. Một nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi bộ trên vỉa hè, khi đến trước số nhà 158-160 bất ngờ ngã xuống đường và có dấu hiệu co giật.

Người dân chứng kiến cho biết, do gần vị trí nạn nhân có một tủ điện nên không ai dám lại gần ứng cứu. Sau đó, bảo vệ của cửa hàng tiện lợi gần đó đã nhanh chóng chạy đến kéo nạn nhân ra khu vực khô ráo và tiến hành sơ cứu trước khi đưa đi bệnh viện.

Lực lượng Công an phường Cầu Ông Lãnh cùng nhân viên điện lực đã có mặt, cắt điện khu vực và tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Hai đầu đường dài khoảng 100 mét nơi vụ việc xảy ra được phong tỏa để phục vụ công tác xử lý nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện cơ quan chức năng chưa khẳng định vụ việc có phải do rò điện gây ra hay không.

Nguyễn Dũng
