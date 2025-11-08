Lật tẩy tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

TPO - Một tài xế taxi ở TP.HCM suýt bị bắt oan vì gói ma túy bị “gài” trong xe. Thủ phạm không ai khác chính là đồng nghiệp của anh, người đã dựng lên màn kịch tinh vi để vu khống và trả thù cá nhân.

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM vừa làm rõ vụ việc tài xế taxi bị "gài" ma túy vào xe xảy ra tại phường Thạnh Mỹ Tây. Nhờ sự nhanh nhạy trong điều tra, lực lượng chức năng đã minh oan cho người vô tội và bắt giữ nhóm đối tượng dàn dựng vụ việc tinh vi.

Dùng ma túy nhặt được để hãm hại đồng nghiệp

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), ngày 16/10/2025, đơn vị phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra xe taxi mang biển số 50E-084.89 của tài xế Lê Ngọc Thông (sinh năm 1968), phát hiện một gói chứa ma túy tổng hợp (thuốc lắc) trong hộc bên ghế lái.

Công an dựng lại hiện trường anh Lê Ngọc Thông bị bắt. Ảnh PC04.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định gói ma túy này không phải do anh Thông tàng trữ, mà là do Phan Hùng Quân (SN 1993, ngụ Phú Nhuận) — đồng nghiệp của anh Thông — cố ý gài vào để vu khống.

Điều tra cho thấy, Thông và Quân quen biết nhau từ năm 2022, đều là tài xế taxi công nghệ. Sau một mâu thuẫn cá nhân, Quân nuôi ý định trả thù.

Cuối tháng 2/2025, Quân nhặt được một gói ma túy do khách bỏ quên trên xe nhưng không nộp cơ quan chức năng. Từ đây, Quân nảy sinh ý định dùng gói ma túy này để hãm hại anh Thông.

Lên kế hoạch tỉ mỉ, dàn dựng như phim trinh thám

Từ đầu tháng 3/2025, Quân cài đặt ứng dụng định vị Gotrack365 để theo dõi hành trình xe của anh Thông hằng ngày.

Đến ngày 22/3, Quân liên hệ Nguyễn Thị Tuyết (SN 1992, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thụy Đan Thanh (SN 2003) – hai người quen qua mạng xã hội – bịa ra câu chuyện “đang phối hợp cùng công an điều tra đối tượng tên Thông liên quan đến ma túy”.

Tin lời, Tuyết và Thanh đồng ý “hỗ trợ nhiệm vụ”, được hứa hẹn sẽ nhận tiền “bồi dưỡng”. Quân hướng dẫn hai người tiếp cận xe của anh Thông, giả làm khách đi xe rồi bỏ gói ma túy vào hộc cạnh ghế tài xế, đồng thời ghi âm cuộc trò chuyện để tạo chứng cứ giả.

Nhóm đối tượng bị công an bắt và khởi tố vì gài bẫy anh Thông. Ảnh PC04.

Tối 26/3, bộ ba thực hiện kế hoạch tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyết và Thanh đóng vai hành khách, thực hiện đúng chỉ dẫn của Quân, bí mật giấu gói thuốc lắc vào xe anh Thông.

Sau đó, Quân tiếp tục âm thầm theo dõi vị trí xe suốt nhiều tháng, chờ thời cơ để “tố giác”.

Đến ngày 16/10/2025, Quân gọi điện đến đường dây nóng Công an TP.HCM, tố giác anh Thông “tàng trữ ma túy” và cung cấp thông tin định vị cùng vị trí cất giấu.

Nhận tin báo, Phòng PC04 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây đến kiểm tra và phát hiện gói ma túy đúng như lời khai. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan điều tra nhanh chóng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã làm rõ toàn bộ hành vi dàn dựng, vu khống của Quân. Ban đầu, đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ không thể chối cãi, Quân cùng Tuyết và Thanh đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh để điều tra về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh với những hành vi lợi dụng danh nghĩa lực lượng chức năng hoặc mạng xã hội để hãm hại người khác. Sự vào cuộc kịp thời, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an TP.HCM đã góp phần bảo vệ người vô tội, củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật và công lý.