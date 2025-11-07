Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Biến quán cắt tóc, massage thành phòng khám quốc tế

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage nhưng sau một thời gian ngắn, Ly và Duyên đã biến tướng thành phòng khám quốc tế tự ý tổ chức khám chữa bệnh trái phép. Nhân viên được yêu cầu mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên “bác sĩ” và tư vấn, “điều trị” cho khách hàng – dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề y, thu lợi bất chính hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Phương Ly (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (sinh năm 1998), cùng trú tại TP.HCM, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

anh-7-nguyen-ngoc-phuong-duyen.jpg
anh-6-bui-phuong-ly.jpg
Nguyễn Ngọc Phương Duyên (trái) và Bùi Phương Ly. Ảnh C.A

Hai bị can bị xác định đã lợi dụng danh nghĩa “phòng khám quốc tế BK Dong Yang”, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, TPHCM để giả danh bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh trái phép và chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của hàng trăm người dân.

Từ cơ sở spa trá hình đến “phòng khám quốc tế”

Ngày 10/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Thành phố phối hợp Công an Phường Tân Hưng và Sở Y tế Thành phố kiểm tra và phát hiện cơ sở BK Dong Yang có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng; trong đó có việc giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản của người bệnh. Hồ sơ đã được chuyển Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

anh-1-dong-yang-7651.jpg
Từ cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage BK Dong Yang biến tướng thành phòng khám quốc tế

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cơ sở này bị biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề y.

Dàn dựng quảng cáo, tung video giả danh bác sĩ Hàn Quốc

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng đã thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, sau đó sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật về khả năng “chữa khỏi 100%” các bệnh như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý...

Các clip được đăng tải ồ ạt trên mạng xã hội, gắn tên các “chuyên gia nước ngoài” như: “Dr. Park Joo Hyung - Chuyên gia phục hồi chức năng cơ, xương, khớp”, “Dr. Lee Chang-Yoon – Chuyên gia khắc phục viêm dạ dày”, “Dứt hôi miệng – Chuyên khoa hôi miệng BK Dong Yang”…

anh-5-dong-yang.jpg
anh-3-dong-yang.jpg
anh-2-dong-yang.jpg
Dàn dựng quảng cáo sai sự thật.

Các tư vấn viên liên tục gọi điện, nhắn tin mời chào, cam kết “điều trị không thuốc, không phẫu thuật, hoàn tiền nếu không khỏi”. Nhiều người cao tuổi và bệnh nhân mãn tính nhẹ dạ đã sập bẫy, bỏ ra số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ sở, các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, có “bác sĩ” tiếp đón và “tư vấn” bằng thuật ngữ y học phức tạp để tạo lòng tin. Sau khi “vẽ bệnh”, họ mời khách mua các gói “điều trị công nghệ cao”, thu tiền ngay tại chỗ.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, BK Dong Yang đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của hàng trăm người dân. Nhiều nạn nhân rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”, bệnh không khỏi, trong khi cơ sở vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

anh-4-dong-yang.jpg
Các bảng tên giả bác sĩ để lừa khách hàng

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các nạn nhân của BK Dong Yang liên hệ số 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, điện thoại 0693.188.504 để trình báo và phối hợp làm việc.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các quảng cáo “chữa bệnh thần kỳ” trên mạng, không tin tưởng các cơ sở tự xưng “phòng khám quốc tế”, “bác sĩ nước ngoài” khi không có giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã khởi tố 4 vụ án, 10 bị can liên quan đến các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, thẩm mỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thể hiện quyết tâm ngăn chặn triệt để loại tội phạm núp bóng y tế.

Nguyễn Dũng
#phòng khám giả mạo #lừa đảo #TP.HCM #bác sĩ giả #lợi dụng y tế #lừa đảo y tế #bệnh nhân

