Thợ sơn rơi từ tầng cao xuống trúng người dân

TPO - Một anh thợ sơn rơi từ trên cao xuống nhưng may mắn thoát chết nhờ trúng tấm bạt che nhà hàng xóm. Tuy nhiên tấm bạt bị rách, khiến anh thợ sơn tiếp tục rơi xuống và trúng một người dân đang đứng phía dưới khiến cả hai phải đi nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND phường Bến Thành, TP.HCM xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thợ sơn bị rơi từ tầng cao xuống trong lúc làm việc, may mắn không có thương vong.

Clip sự việc được camera ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa 1/11, anh N.M.N. (18 tuổi, thợ sơn) đang thi công sơn sửa mặt tiền căn nhà số 14 đường Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành) thì bị trượt ngã khỏi thang.

Cú ngã khiến anh rơi sang tấm bạt che của căn nhà số 16 kế bên.

Hình ảnh anh thợ sơn ngã trúng người dân phía dưới đường.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh N. rơi từ độ cao khá lớn, tạo ra tiếng động mạnh. Nhờ rơi trúng tấm bạt che, lực va đập được giảm bớt, tuy nhiên tấm bạt bị rách, khiến anh tiếp tục rơi xuống và trúng một người dân đang đứng phía dưới.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Bến Thành nhanh chóng có mặt hỗ trợ, đưa anh N. và người bị rơi trúng đến bệnh viện sơ cứu. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.