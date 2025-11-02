Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Thợ sơn rơi từ tầng cao xuống trúng người dân

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một anh thợ sơn rơi từ trên cao xuống nhưng may mắn thoát chết nhờ trúng tấm bạt che nhà hàng xóm. Tuy nhiên tấm bạt bị rách, khiến anh thợ sơn tiếp tục rơi xuống và trúng một người dân đang đứng phía dưới khiến cả hai phải đi nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND phường Bến Thành, TP.HCM xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thợ sơn bị rơi từ tầng cao xuống trong lúc làm việc, may mắn không có thương vong.

Clip sự việc được camera ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa 1/11, anh N.M.N. (18 tuổi, thợ sơn) đang thi công sơn sửa mặt tiền căn nhà số 14 đường Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành) thì bị trượt ngã khỏi thang.

Cú ngã khiến anh rơi sang tấm bạt che của căn nhà số 16 kế bên.

te-nga.png
Hình ảnh anh thợ sơn ngã trúng người dân phía dưới đường.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh N. rơi từ độ cao khá lớn, tạo ra tiếng động mạnh. Nhờ rơi trúng tấm bạt che, lực va đập được giảm bớt, tuy nhiên tấm bạt bị rách, khiến anh tiếp tục rơi xuống và trúng một người dân đang đứng phía dưới.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Bến Thành nhanh chóng có mặt hỗ trợ, đưa anh N. và người bị rơi trúng đến bệnh viện sơ cứu. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dũng
#thợ sơn #ngã từ tầng cao #bảo vệ an toàn #tai nạn xây dựng #TP.HCM #đời sống người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục