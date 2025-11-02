Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi cố thủ, đốt nhà

Nguyễn Dũng
TPO - Sau khi dùng hung khí tấn công một người hàng xóm đang đi đổ rác khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu, người đàn ông chạy về nhà và cố thủ bên trong khiến cảnh sát phải phong tỏa hiện trường.

Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông có biểu hiện bất thường tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong nhà.

574083247-851903557409899-3682092537072318800-n.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi ông H. đang cố thủ

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/11, ông H. (47 tuổi, ngụ đường 275, phường Tăng Nhơn Phú) bất ngờ dùng hung khí tấn công một người hàng xóm đang đi đổ rác, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, ông H. chạy về nhà và cố thủ bên trong. Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành vận động, yêu cầu ông H. ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, người này không hợp tác, có biểu hiện chống đối.

Đến trưa, căn nhà nơi ông H. cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai dập lửa, khống chế đám cháy, ngăn không để lan rộng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc và tình trạng của người đàn ông trên.

Nguyễn Dũng
