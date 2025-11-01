Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xác định được danh tính thi thể trong cốp xe ô tô ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan công an bước đầu xác định thi thể trong cốp ô tô đậu nhiều ngày ở xã Đông Thạnh, TPHCM là cô gái 27 tuổi, được gia đình báo mất liên lạc trước đó. Hiện thi thể đã được đưa về nhà xác để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Ngày 1/11, lực lượng của Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã tiến hành lấy lời khai chủ xe ô tô và những người liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong cốp một chiếc xe đậu ven đường.

573340718-1248237327337062-6641817536419950638-n.jpg
Xe ô tô nơi chứa thi thể cô gái

Theo lời khai ban đầu, chủ ô tô cho biết chiếc xe được gia đình đậu trên vỉa hè đường đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) từ tối ngày 27/10. Đến sáng 1/11, khi dọn dẹp gần đó, chủ xe ngửi thấy mùi hôi thối và phát hiện kính xe bị vỡ.

Tiến hành mở cốp để kiểm tra, người này đã bàng hoàng phát hiện thi thể một nữ giới khoảng 27 tuổi đang trong tình trạng phân hủy. Chủ xe khẳng định không biết nạn nhân là ai và không biết vì sao thi thể lại nằm trong cốp ô tô.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đã đậu ở vị trí trên từ tối ngày 27/10, phù hợp với khai báo của chủ xe.

z7177651104660-9bda4abea2748dc461d95bd3dd658b0e.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Trong quá trình xác minh, công an thu thập được thông tin một gia đình tại địa bàn từng báo mất liên lạc với con gái 27 tuổi – nghi có vấn đề về tâm lý. Sau khi cho gia đình nhận dạng, thi thể được xác định chính là cô gái nói trên.

Hiện thi thể đã được đưa về nhà xác để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan. Công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra.

Nguyễn Dũng
#thi thể cô gái #TPHCM #cốp ô tô #đông Thạnh #mất liên lạc #giám định pháp y #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục