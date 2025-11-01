Xác định được danh tính thi thể trong cốp xe ô tô ở TPHCM

TPO - Cơ quan công an bước đầu xác định thi thể trong cốp ô tô đậu nhiều ngày ở xã Đông Thạnh, TPHCM là cô gái 27 tuổi, được gia đình báo mất liên lạc trước đó. Hiện thi thể đã được đưa về nhà xác để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Ngày 1/11, lực lượng của Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã tiến hành lấy lời khai chủ xe ô tô và những người liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong cốp một chiếc xe đậu ven đường.

Xe ô tô nơi chứa thi thể cô gái

Theo lời khai ban đầu, chủ ô tô cho biết chiếc xe được gia đình đậu trên vỉa hè đường đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) từ tối ngày 27/10. Đến sáng 1/11, khi dọn dẹp gần đó, chủ xe ngửi thấy mùi hôi thối và phát hiện kính xe bị vỡ.

Tiến hành mở cốp để kiểm tra, người này đã bàng hoàng phát hiện thi thể một nữ giới khoảng 27 tuổi đang trong tình trạng phân hủy. Chủ xe khẳng định không biết nạn nhân là ai và không biết vì sao thi thể lại nằm trong cốp ô tô.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đã đậu ở vị trí trên từ tối ngày 27/10, phù hợp với khai báo của chủ xe.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Trong quá trình xác minh, công an thu thập được thông tin một gia đình tại địa bàn từng báo mất liên lạc với con gái 27 tuổi – nghi có vấn đề về tâm lý. Sau khi cho gia đình nhận dạng, thi thể được xác định chính là cô gái nói trên.

Hiện thi thể đã được đưa về nhà xác để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan. Công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra.