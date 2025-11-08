Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lợi dụng lỗ thoát nước, nhóm công nhân tuồn vật tư trị giá hàng trăm triệu đồng ra khỏi công trình

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng sơ hở trong quản lý vật tư, nhóm công nhân đã cắt trộm 4 cuộn dây điện trị giá gần 600 triệu đồng, chia nhỏ thành từng đoạn, luồn qua lỗ thoát nước dưới hàng rào tôn, giấu trong bao tải rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang làm rõ vụ trộm cắp tài sản trị giá gần 600 triệu đồng xảy ra tại công trình thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, phường Tân Phước.

z7201061196277-915b6bd0c8bc35a6eba871375f84f137.jpg
Các đối tượng trong vụ trộm tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/11, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Phong (SN 1996), Nguyễn Quốc Duyên (SN 1985), Hồ Tấn Phát (SN 2006) cùng sự tiếp tay của Hồ Thị Loan (SN 1980, vợ Duyên) và Nguyễn Chí Thiện (SN 2009) – đều là công nhân hoặc người quen trong công trình của Công ty BOE.

Lợi dụng sơ hở trong quản lý vật tư, nhóm này đã cắt trộm 4 cuộn dây điện trị giá gần 600 triệu đồng, chia nhỏ thành từng đoạn, luồn qua lỗ thoát nước dưới hàng rào tôn, giấu trong bao tải rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Qúa trình trộm cắp được thực hiện bài bản, tinh vi. Cụ thể, Nguyễn Hoàng PhongNguyễn Quốc Duyên (công nhân nhà thầu phụ), những người hiểu rõ về vị trí vật tư, sơ đồ công trình và quy trình quản lý nên đã rủ thêm Hồ Tấn Phát (cựu công nhân) sử dụng công cụ cắt chuyên dụng (kìm cộng lực) để cắt dây điện.

Các đối tượng tiến hành thực hiện hành vi trộm cắp vào ban đêm hoặc thời điểm vắng người. Tiếp đó, lợi dụng lỗ thoát nước dưới chân hàng rào tôn để luồn dây điện ra ngoài bãi đất trống. Các đối tượng tiếp tục dùng kìm cộng lực cắt dây điện thành các đoạn ngắn (1-2 mét) và giấu vào 17 bao tải để dễ dàng vận chuyển và tiêu thụ.

Hồ Thị Loan - vợ Duyên và Nguyễn Chí Thiện tiếp tay vận chuyển đi bán, dù những người này biết rõ tài sản do phạm tội mà có.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, vụ án cho thấy lỗ hổng an ninh trong quản lý vật tư tại các khu công nghiệp, đồng thời là bài học cảnh tỉnh cho người lao động – chỉ vì lòng tham nhất thời mà đánh mất tương lai. Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường giám sát, bịt kín kẽ hở bảo vệ, phối hợp chặt với cơ quan công an để phòng ngừa tội phạm.

Nguyễn Dũng
#trộm cắp #vật tư #công trình #công nhân #công an TP.HCM

