Bị khởi tố vì đăng clip gây chia rẽ vùng miền để ‘tăng tương tác’

Nguyễn Dũng
TPO - Cơ quan công an xác định, tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, thường xuyên đăng tải các video có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền, làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, trú tại TP. Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Clip Việt tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, thường xuyên đăng tải các video có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền, làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Kết quả điều tra cho thấy, Việt bắt chước phong cách tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để “tăng tương tác”, cố ý đăng tải các nội dung vi phạm quy định tại Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ vùng miền; đồng thời nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu vi phạm, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Nguyễn Dũng
#khởi tố #đăng clip #xuyên tạc #tăng tương tác #TikTok #đoàn Quốc Việt #an ninh mạng

