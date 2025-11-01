Gia Lai siết chặt chống khai thác IUU: Phân công đảng viên giám sát từng tàu cá

TPO - Trước yêu cầu cấp bách khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên được giao phụ trách giám sát từng tàu cá, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm khai thác bất hợp pháp.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo đó, tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất, đồng bộ và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác IUU. Đặc biệt là tại cấp cơ sở phải trách nhiệm hơn nữa, sâu sát hơn nữa, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp để chống khai thác IUU.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh với yêu cầu “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm).

Gia Lai là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ nhiều trên cả nước.

﻿Ảnh: Trương Định

Theo kế hoạch hành động, một số nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 15/11 cần thực hiện gồm ban hành chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với gia đình và cá nhân có tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách chuyển đổi nghề, xả bản tàu cá và định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh Gia Lai; xây dựng đề án phát triển thủy sản giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị VMS đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP và duy trì kết nối hệ thống VMS 24/24 kể cả khi tàu cá neo đậu tại bờ.

Trong công tác quản lý đội tàu, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) hàng tuần tổng hợp gửi danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt thủy sản trên địa bàn để đề nghị địa phương quản lý. Đồng thời, lập danh sách tàu cá có giấy phép khai thác thủy sản còn thời hạn dưới 30 ngày gửi thông báo đến UBND các xã, phường để thông báo, đôn đốc yêu cầu chủ tàu thực hiện thủ tục gia hạn đúng thời hạn theo quy định.

Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giám sát từng tàu

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở NN&MT chỉ đạo các Ban Quản lý cảng cá trên địa bàn phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương bố trí nơi neo đậu tập trung đối với các tàu chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.

UBND các xã, phường thành lập Tổ công tác liên ngành tại địa phương (gồm: chính quyền, công an, biên phòng, chi cục Thủy sản) tổ chức tập hợp, gom tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản về một khu vực neo đậu tập trung, cột chặt vào bờ, không để ngư lưới cụ trên tàu. Song song với đó phân công cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi, giám sát từng tàu, chịu trách nhiệm nếu để tàu cá đi khai thác thủy sản.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn đi kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại các khu vực tàu thuyền neo đậu trên địa bàn. Ảnh: Trương Định

Sở NN&MT cũng cần chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức phân công trực Trạm bờ Thông tin liên lạc 24/24h để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và thông báo tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển; tàu cá không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (GSHT) trong quá trình hoạt động trên biển.

Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm đối với các tàu cá hoạt động sai vùng, sai tuyến, sai nghề và đặc biệt là tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác.

Bên cạnh đó, yêu cầu chủ tàu cá chiều dài từ 12m đến dưới 15m hoạt động nghề câu mực tại các tỉnh phía Nam phải lắp đặt thiết bị GSHT, không cấp (gia hạn) giấy phép khai thác thủy sản nếu chưa lắp đặt thiết bị GSHT và có thông báo đề nghị các tỉnh phối hợp không cho xuất bến đi khai thác thủy sản.

Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác (bến cá, cảng cá…), tổ chức giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại các cảng cá, bến cá.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định để bốc dỡ thủy sản; thuyền trưởng phải thông báo trước 1h khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác theo quy định. Ngành chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá…