Kinh tế

Google News

Số vụ tàu cá TPHCM bị nước ngoài bắt giữ giảm mạnh

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Số vụ tàu cá của TPHCM bị nước ngoài bắt giữ đã giảm mạnh, từ 23 vụ năm 2020 xuống còn 1 vụ năm 2024, và từ tháng 8/2024 đến nay không còn trường hợp nào vi phạm.

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội chiều 30/10, bà Phạm Thị Na - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - cho biết tháng 11 được xác định là tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). UBND TPHCM sẽ ban hành kế hoạch, thể hiện quyết tâm trong việc góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” từ Ủy ban châu Âu (EC).

Theo bà Na, thành phố sẽ rà soát và quản lý chặt đội tàu cá. Toàn bộ tàu cá của TPHCM đang hoạt động đều phải được cập nhật trên hệ thống dữ liệu quốc gia VNfishbase. Những tàu hư hỏng, không còn hoạt động sẽ bị loại khỏi danh sách.

“Hệ thống này giúp cơ quan Trung ương và EC theo dõi trực tuyến hoạt động tàu cá của thành phố. Dù đoàn thanh tra không trực tiếp đến kiểm tra, họ vẫn có thể đánh giá kết quả qua dữ liệu quốc gia” - bà Na nói.

thuy-san.jpg
Bà Phạm Thị Na - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - thông tin tại cuộc họp báo

TPHCM sẽ kiểm soát chặt hoạt động của tàu cá tại cảng và trên biển. TPHCM hiện có 9 cảng cá, tất cả đều áp dụng hệ thống điện tử ECDT để giám sát và xác nhận nguồn gốc thủy sản trước khi đưa vào chế biến, xuất khẩu. Các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải được giám sát 100% khi ra vào cảng.

Trên biển, hai trạm bờ giám sát hành trình do Bộ đội Biên phòng và Chi cục Thủy sản vận hành 24/24h, đảm bảo theo dõi tín hiệu, cảnh báo khi mất kết nối và liên hệ ngay với chủ tàu. Nhờ đó, số vụ tàu cá của TPHCM bị nước ngoài bắt giữ đã giảm mạnh, từ 23 vụ năm 2020 xuống còn 1 vụ năm 2024, và từ tháng 8/2024 đến nay không còn trường hợp nào vi phạm.

Công tác truy xuất nguồn gốc hải sản cũng được tăng cường. Các đồn biên phòng và cảng cá đã được trang bị máy tính, máy tính bảng để ghi nhận, xác nhận nguồn gốc điện tử toàn bộ sản lượng khai thác.

“Đến nay, 100% cảng cá của TPHCM đã triển khai hệ thống ECDT đồng bộ, giúp EC và các nhà nhập khẩu châu Âu tin tưởng vào tính minh bạch của thủy sản Việt Nam” - bà Na khẳng định.

TPHCM thực thi pháp luật nghiêm minh đối với hành vi khai thác IUU. Gần 100% vụ việc phát hiện đã được xử lý; chỉ còn 11 trường hợp đang xác minh. Thành phố cũng đã khởi tố 9 vụ án hình sự liên quan đến khai thác hải sản trái phép.

TPHCM hiện có khoảng 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành thủy sản, cùng 50 doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu đang chịu ảnh hưởng từ “thẻ vàng” EC. Việc gỡ cảnh báo không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu, mà còn khẳng định cam kết phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, EC sẽ tiến hành đợt thanh tra lần thứ 5 tại Việt Nam vào đầu năm 2026. Các địa phương ven biển, trong đó có TPHCM được yêu cầu duy trì giám sát hành trình 100% tàu cá, kiểm soát chặt tại cảng và truy xuất nguồn gốc điện tử. Việc gỡ “thẻ vàng” được xem là cơ hội giúp ngành thủy sản Việt Nam khôi phục uy tín, nâng cao giá trị xuất khẩu và hướng đến phát triển bền vững.

Vân Sơn
#Quản lý tàu cá và hệ thống giám sát #Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) #Truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử #Thực thi pháp luật trong ngành thủy sản #Gỡ 'thẻ vàng' EC cho ngành thủy sản Việt Nam #Phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam #Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm khai thác hải sản #Vai trò của TP.HCM trong quản lý thủy sản #Hợp tác quốc tế trong chống IUU #Nâng cao uy tín và giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam

