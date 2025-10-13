Đắk Lắk phạt 112 trường hợp vi phạm thủy sản

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt 112 trường hợp vi phạm trong khai thác thuỷ sản. Đây là động thái thể hiện quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU của Việt Nam.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo kết quả thực hiện cao điểm chống khai thác IUU (Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Tỉnh này hiện có 2.994 tàu cá đã đăng ký trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 100% tàu đã đăng ký đều đã gắn biển số và đánh dấu theo quy định.

Trong quá trình khai thác thủy sản, đa số ngư dân chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ vi phạm, ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong công tác chống khai thác IUU.

Hoạt động khai thác thủy sản được giám sát chặt chẽ.

Theo thống kê, từ 1/1/2024 đến 15/9/2025, lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt 112 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản, với tổng số tiền gần 1,95 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2024, cơ quan chức năng đã xử phạt 78 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 672 triệu đồng. Từ 1/1/2025 đến ngày 15/9/2025, cơ quan chức năng xử phạt 34 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 829 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm gồm: Mất kết nối giám sát hành trình tàu cá trên biển trên 6 giờ; Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m để khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng; Vi phạm về thiết bị giám sát hành trình VMS…

Lãnh đạo phường Xuân Đài (Đắk Lắk) cùng các đơn vị liên quan tham gia khảo sát tình hình chống IUU.

Với quyết tâm tháo gỡ khó khăn, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Đầu tháng 10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra công tác chống khai thác IUU và triển khai Đề án nuôi trồng thủy sản tại các xã, phường ven biển, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5.

Sau cuộc kiểm tra, ông Nguyễn Thiên Văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến chống khai thác IUU. Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, địa phương liên quan là rà soát hồ sơ, giấy tờ tàu cá; loại bỏ tàu không đủ điều kiện hoạt động. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng Biên phòng kiểm soát 100% tàu ra vào cảng, ngăn chặn tàu không đủ điều kiện hoạt động. Lực lượng Công an xử lý các trường hợp vi phạm cố tình, không chấp hành quy định sau nhiều lần nhắc nhở.

Trước đó, tại phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025. Theo Thủ tướng, đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là vấn đề uy tín quốc gia, liên quan đến hình ảnh đất nước và sinh kế bền vững của hàng triệu ngư dân.