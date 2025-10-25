Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị: Khởi tố chủ tàu cá tắt thiết bị giám sát hành trình khi khai thác thủy sản

Hoàng Nam
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hành (SN 1983, trú thôn Đông Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” theo khoản 2, Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, tối 18/5/2025, Nguyễn Văn Hành điều khiển tàu QB-92083-TS rời cảng Gianh đi khai thác thủy sản, đồng thời ngắt nguồn điện hai thiết bị giám sát hành trình (VMS) nhằm tránh bị theo dõi.

Nguyễn Văn Hành tại cơ quan điều tra.

Việc tắt thiết bị giám sát khiến hệ thống quản lý tàu cá bị gián đoạn hơn 68 giờ, gây rối loạn công tác theo dõi của cơ quan chức năng và vi phạm nghiêm trọng Luật Thủy sản 2017, trong đó quy định tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải duy trì tín hiệu VMS trong suốt hành trình hoạt động.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hành vi tắt hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình là một trong những vi phạm bị Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo trong khuyến nghị IUU, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

