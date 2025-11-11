Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá

Tân Lộc
TPO - Trong quá trình kiểm tra tàu cá, Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào (Đồn Biên phòng Gành Hào, Cà Mau) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn trên tàu.

Sáng 11/11, Trung tá Phạm Thành Nhân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý đối tượng bị truy nã trốn trên tàu cá.

Đối tượng Nguyễn Văn Đậm (giữa) bị bắt khi lần trốn trên tàu cá. Ảnh: Hoàng Tá.

Trước đó, rạng sáng 11/11, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào (Đồn Biên phòng Gành Hào) phát hiện trên tàu cá BL-93835-TS có đối tượng Nguyễn Văn Đậm (SN 1987, ngụ xã Định Thành, Cà Mau) khả nghi nên đưa về đồn xác minh.

Qua xác minh xác định, Nguyễn Văn Đậm là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã vào tháng 10/2025, về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tân Lộc
