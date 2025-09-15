Bắt đối tượng trốn truy nã trên tàu cá ở Côn Đảo

TPO - Sau 4 năm lẩn trốn khi gây thương tích cho bạn tàu ở vùng biển tỉnh Cà Mau, Ngô Văn Thả bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo (TPHCM).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ Ngô Văn Thả (37 tuổi, ngụ tại TP. Cần Thơ) sau 4 năm lẩn trốn lệnh truy nã. Thả là đối tượng bị cơ quan công an truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Ngô Văn Thả. Ảnh: CACM.

Trước đó, ngày 18/11/2021, Thả cùng đồng bọn gây thương tích cho ông L.V.V. trên tàu cá ở vùng biển tỉnh Cà Mau. Sau khi gây án, Thả bỏ trốn khỏi địa phương.



Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố bị can Ngô Văn Thả về hành vi “Cố ý gây thương tích” và ra quyết truy nã.

Đến ngày 13/9, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau phối hợp đơn vị chức năng bắt giữ Ngô Văn Thả khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo (TPHCM).