Bắt giữ đối tượng truy nã người Trung Quốc

TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bàn giao 1 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Công an Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh về việc Bộ Công an Trung Quốc đề nghị hỗ trợ truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã Vương Bình Bình (SN 1986), trú tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngày 25/9, Phòng An ninh đối ngoại Công an Lạng Sơn phối hợp với Phòng 5, Cục Đối ngoại, Bộ Công an; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng các lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Vương Bình Bình khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khách sạn Thái Dương ở khu vực xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Chiều 8/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng chức năng Việt Nam đã bàn giao đối tượng Vương Bình Bình cho Công an Trung Quốc theo quy định.

Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc. Sự tham gia tích cực của các lực lượng ở cơ sở không chỉ giúp phát hiện nhanh chóng, mà còn đảm bảo việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.