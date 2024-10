Bắt đối tượng truy nã trên xe khách từ Quảng Nam vào Bình Thuận

TPO - Bị khởi tố về tội “Đánh bạc” nhưng được cho tại ngoại, Phan Minh Sơn đã bỏ trốn đến địa phương khác sinh sống. Khi đối tượng đang trên xe khách từ Quảng Nam đi Bình Thuận thì bị công an mật phục bắt giữ.

Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã bắt giữ Phan Minh Sơn (36 tuổi, trú xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh). Đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh ra quyết định truy nã vào ngày 4/10 về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, vào ngày 13/1, Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tánh Linh phối hợp với Công an xã Huy Khiêm bắt quả tang Phan Minh Sơn và 4 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cào tố tại thôn 5, xã Huy Khiêm. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố và được cho tại ngoại, Sơn đã bỏ trốn đến địa phương khác sinh sống. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định truy nã Phan Minh Sơn, đồng thời triển khai lực lượng để truy xét đối tượng.

Ngày 5/10, xác định Sơn đang trên xe khách từ Quảng Nam về lại Tánh Linh, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức mật phục và bắt giữ thành công đối tượng. Sơn khai nhận dự định sẽ về thăm vợ con rồi ra đầu thú nhưng đang nằm trên xe khách thì bị công an bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.