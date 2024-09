Cựu cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bị bắt theo lệnh truy nã

TPO - Quá trình làm việc tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trinh lợi dụng lòng tin để lừa đảo nhiều người dân với số tiền hơn 2 tỷ đồng, rồi trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được Phạm Đình Trinh (SN 1985, trú xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), là đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Đình Trinh từng công tác tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Quá trình làm việc, Trinh lợi dụng lòng tin để lừa đảo nhiều người dân với số tiền hơn 2 tỷ đồng, rồi trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Trinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Trinh bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy nã toàn quốc.