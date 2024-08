Cảnh báo hiện tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang

TPO - Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị các sở ngành, địa phương và nhân dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ có đối tượng mạo danh Ban Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an các địa phương, kịp thời trao đổi với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý.

Thời gian gần đây có một số đối tượng sử dụng số điện thoại 0854.563.728 tự xưng là Đại tá Nguyễn Thanh Tràng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, và số điện thoại 0856.984.471 tự xưng là Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang hoặc xưng là Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh gọi điện lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức của các sở, ban, ngành để trao đổi công việc.

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng và Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, không sử dụng hai số điện thoại trên, đó là số của đối tượng mạo danh lừa đảo. Đồng thời, khi có yêu cầu trao đổi công việc với các sở, ban, ngành, lực lượng công an sẽ có giấy mời và làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, không mời và làm việc qua điện thoại.

Để cảnh giác với hành vi mạo danh Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ có đối tượng mạo danh Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an các địa phương, kịp thời trao đổi với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh (số điện thoại 0693.769.105) để phối hợp xử lý.