Đối tượng nhiều năm lênh đênh trên biển để trốn truy nã

TPO - Ngày 6/9, thông tin từ Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đơn vị vừa phối hợp bắt thành công đối tượng trốn truy nã nhiều năm nay tại tỉnh Bến Tre.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hữu Nghĩa (30 tuổi, trú phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Trước đó, tháng 8/2018, Nghĩa lên Đà Lạt (Lâm Đồng) thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nhận tin báo, Công an TP Đà lạt xác định, Nghĩa thực hiện các vụ trộm để lấy tiền tiêu xài cá nhân nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, Nghĩa đã bỏ đi khỏi Đà Lạt nên đến tháng 3/2019, Công an TP Đà Lạt ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau nhiều năm, Công an TP Đà Lạt phát hiện Nghĩa đã lên tàu tại cảng cá Ba Tri (mới), tỉnh Bến Tre ra biển đi đánh cá. Đến ngày 4/9/2024, tổ công tác Công an TP Đà Lạt cùng Đồn Biên Phòng Hàm Luông và Công an thị trấn Tiệm Tôm (huyện Ba Tri) đã tiếp cận, bắt giữ Nghĩa.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.