Bản tin Hình sự: Kết quả khám nghiệm vụ nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng khoả thân

TPO - TIN NÓNG ngày 13/4: Phá đường dây lừa đảo và làm giả giấy tờ quy mô lớn; Tạm giữ hình sự bảo mẫu đánh đập, nhét vật cứng vào miệng trẻ; Hiếp dâm không thành quay sang cướp tài sản.

Bà Bùi Thị Phương H. (52 tuổi, Hà Nội) trình báo bị kẻ giả danh cán bộ điều tra đe dọa qua điện thoại, mạng xã hội và chiếm đoạt 481 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Đinh Hồng Hải (29 tuổi, Quảng Nam), hiện cư trú tại Đà Nẵng. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, thiết bị nghi liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Hiện Công an TP Đà Nẵng đã di lý 3 đối tượng từ TP.HCM về Đà Nẵng để điều tra hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức.

Công an thành phố Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, quận Thuận Hóa, Huế) về hành vi cố ý gây thương tích. Vại có quan hệ tình cảm với cô gái ở cùng địa phương và đứng ra vay giúp 18 triệu đồng. Tháng 11/2024, sau khi đi nhậu về, Vại và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Vại yêu cầu bạn gái trả lại số tiền đã vay trước đó, nên cả hai tiếp tục có lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, Vại ném đá vào nhà nạn nhân, dùng gậy tre và gỗ đánh vào mặt và tay trái của bạn gái gây thương tích.

Tòa án nhân dân Tối cao vừa có Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Theo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, mô hình tổ chức hệ thống tòa án sẽ gồm: Tòa án nhân dân Tối cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân khu vực.

Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ hình sự đối với bà L. (30 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Bà L. là chủ nhóm trẻ gia đình “Con Cưng” được phép hoạt động với quy mô 7 trẻ trở lại tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, theo văn bản cho phép hoạt động của UBND xã Quế Mỹ. Nhóm trẻ Con Cưng của bà L. nhận giữ trẻ từ 21 – 24 tháng tuổi, L. là người trực tiếp chăm sóc trẻ. Khi cháu K. và N. (2 tuổi) thức dậy khóc. Dỗ một lúc nhưng hai cháu không nín nên bà L. bực tức và đã có hành vi bạo hành cháu.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Minh Long (45 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Long phát hiện bà H. (ngụ huyện Long Thành) vào rẫy nhặt hạt điều liền khống chế nhằm mục đích hiếp dâm. Do bà H. chống cự, Long không đạt được mục đích, nên cướp của bà H. một sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động hiệu iPhone 7 Plus.

Công an tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nữ chủ quán cà phê tên N. (SN 1978, quê Tiền Giang) tử vong trong tình trạng khỏa thân ở quán cà phê thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Qua khám nghiệm quán cà phê không có dấu hiệu xáo trộn, tài sản trong phòng (tiền, điện thoại, xe gắn máy) còn nguyên, trang sức nạn nhân đeo trên người vẫn còn. Thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bất thường, không có ngoại lực tác động. Qua đó xác định không có dấu hiệu của một vụ cưỡng bức tình dục, bị sát hại để cướp tài sản.