Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Viện KSND Tối cao xác minh dấu hiệu bất thường liên quan vụ tai nạn giao thông

TPO - Các điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã làm việc xuyên dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm khẩn trương làm rõ các nội dung, tình tiết có liên quan vụ tai nạn làm bé gái Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Vụ tai nạn giao thông này là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng tại Vĩnh Long đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua.

Thu thập tài liệu, xác minh tại nhiều đơn vị

Ngày 5/5/2025, nguồn tin của PV Tiền Phong được biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến bé gái Nguyễn Ngọc Bảo Trân, sinh năm 2010, trú xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tử vong, gây xôn xao dư luận.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho hay, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các Điều tra viên đã làm việc xuyên lễ, khẩn trương, quyết liệt nhằm làm rõ các nội dung liên quan...

Theo đó, Cơ quan điều tra đã làm việc với các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nhằm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình luật sư hỗ trợ thân chủ.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng làm việc với Viện KSND tỉnh Vĩnh Long để thu thập hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; hồ sơ nghiên cứu, trả lời và hướng dẫn Viện KSND huyện Trà Ôn; cùng các tài liệu phát sinh sau khi có chỉ đạo của Viện KSND Tối cao.

Tại Viện KSND huyện Trà Ôn, Cơ quan điều tra đã làm việc và đề nghị cung cấp hồ sơ kiểm sát việc giải quyết tin báo về vụ tai nạn giao thông; hồ sơ giải quyết khiếu nại lần một; cùng các hồ sơ liên quan đến quá trình báo cáo và chỉ đạo, hướng dẫn của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra còn yêu cầu các cán bộ của Viện KSND hai cấp tại tỉnh Vĩnh Long báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến quá trình kiểm sát giải quyết tin báo, quá trình trả lời khiếu nại.

Đồng thời, làm rõ việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với Công an và Viện kiểm sát huyện, cùng một số mâu thuẫn có trong hồ sơ kiểm sát và hồ sơ giải quyết khiếu nại.

Đối với nhân chứng Nguyễn Văn Minh (là tài xế điều khiển xe bán tải đi phía trước xe của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung), Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng làm việc và theo lời khai ban đầu, tài xế Trung xin vượt xe của Minh nhưng không quan sát, dẫn đến việc cán qua người nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Tài xế Minh khai rằng "lỗi hoàn toàn thuộc về Trung".

Ghi nhận hiện trường, xác minh dấu hiệu bất thường

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, trong hôm nay, đơn vị tiếp tục liên hệ với Công an tỉnh Vĩnh Long để thu thập hồ sơ và hướng dẫn liên ngành cấp tỉnh liên quan đến vụ việc. Cùng với đó là làm việc ngay với một số cá nhân thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn có liên quan trực tiếp đến quá trình giải quyết tin báo; thu thập tài liệu trong hồ sơ giải quyết hiện hành do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (PC01) đang thụ lý; xuống hiện trường ghi nhận, xác minh một số dấu hiệu bất thường và làm việc với một số nhân chứng biết rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 3/5, Viện KSND Tối cao thông tin, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V12 hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 55/QĐ-VKS ngày 14/3/2025 đã có hiệu lực pháp luật của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS ngày 10/02/2025 của Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cung cấp, Viện KSND tối cao nhận thấy nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 9h45 phút, ngày 4/9/2024 (tại km 08, đường tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) là do Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ô tô tải BKS 84C-102.77 vượt xe ô tô BKS 61C-567.14 do anh Nguyễn Văn Minh điều khiển đang đi chậm phía trước hướng cùng chiều rồi dừng, đỗ vào lề bên phải đường.

Đúng lúc này, cháu T. N. X. Nh. điều khiển chiếc xe đạp điện và cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chiếc xe đạp điện chở cháu L. M. Ng. đang đi từ hướng ngược chiều đến. Thấy xe ô tô do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên cháu Nh. đã phanh gấp xe dừng sát vào lề đường bên phải, làm xe đạp của cháu Trân đi sau đâm vào phía sau xe đạp của cháu Nh., bị đổ nghiêng sang trái.

Hậu quả, cháu Bảo Trân bị ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái xe ô tô của Trung cán qua người cháu Trân gây thương tích và cháu tử vong.

Theo Viện KSND Tối cao, hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Bảo Trung khi điều khiển xe ô tô đã tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định “Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt”.

Ngoài ra, hành vi của Trung còn có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND Tối cao cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/01/2025 với lý do: “Không có sự việc phạm tội”; đồng thời Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS ngày 10/02/2025 và Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 55/QĐ-VKS ngày 14/3/2025 bác khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp luật.