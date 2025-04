Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng chặn đường dùng dao đâm chết người tình

TPO - TIN NÓNG ngày 11/4: Nguồn cơn nhóm thiếu niên bị truy sát, một người bị chém rơi khỏi xe tử vong; Tìm bị hại trong vụ 2 phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Quảng Bình; Thông tin chính thức vụ 7 trẻ em bị xâm hại tình dục...

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi thông báo ban đầu về vụ rượt đuổi, chém chết người lúc 3h sáng ngày 10/4 ở TP. Quảng Ngãi làm 1 người tử vong, 2 người bị thương. Bước đầu điều tra Công an Quảng Ngãi xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh, thiếu niên. Hiện cơ quan điều tra bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Bùi Thanh Tùng (SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Phan Văn Tiến (SN 1997, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, đến địa bàn xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình để ghi lại một số hình ảnh hoạt động của một bãi tập kết cát. Sau đó Tùng và Tiến gây sức ép với với chủ doanh nghiệp vi phạm đe dọa viết báo phản ánh, hoặc phải ký hợp đồng tuyên truyền quảng cáo. Mức giá mà Tùng và Tiến đưa ra thấp nhất là 55 triệu và cao nhất là 95 triệu.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ sở Thập Thiện có địa chỉ ở số 29/36 đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt đang bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Theo bà Thảo, trong 7 trẻ em bị xâm hại tình dục ở cơ sở này, có 3 trẻ đã được gia đình đón về nơi cư trú, 4 trẻ được một cơ sở Phật giáo hợp pháp trên địa bàn TP Đà Lạt đón về chăm sóc.

HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai và Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang (cựu Phó giám đốc phát triển nguồn lực, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) ngất xỉu, ngã khụy xuống đất. Cảnh sát tư pháp nhanh chóng đưa bị cáo Giang ra khỏi phòng xét xử để cán bộ y tế chăm sóc.

Anh T. (ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) có 4 người thân trong gia đình bị TAND huyện Thạch Thành tuyên từ 9 tháng đến 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Do muốn xin cho người thân được hưởng án treo nên anh T. đã nhờ Nguyễn Thị Vân “chạy án”. Mặc dù không có khả năng, điều kiện “chạy án” nhưng Vân vẫn nhận lời. Sau đó, Vân đã cùng chồng là Bùi Văn Quý câu kết với Vương Thị Quỳnh Phương lừa anh T. chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Do có nhu cầu tìm mua vé sự kiện âm nhạc “2024 BAEKHYUN [Lonsdaleite] IN HO CHI MINH” tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM, chị L.H.M (trú tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) tìm mua vé trên Facbook. Sau khi chị M. đăng bài lên các hội nhóm, tài khoản tên “Mai Anh” nhắn tin cho chị. Hai bên thống nhất giá cả, vị trí, sau đó chị M. chuyển cho 'Mai Anh' 9,6 triệu đồng. Tuy nhiên, 'Mai Anh' không chuyển vé như cam kết mà chiếm đoạt số tiền của người bị hại.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với công an các địa phương bắt đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1955, quê Tiền Giang, thường trú TP Phú Mỹ). Hùng là là nghi phạm dùng dao đâm chết bà P. (SN 1977, quê tỉnh Sóc Trăng), người chung sống như vợ chồng với đối tượng. Bước đầu Hùng khai nhận trong quá trình chung sống với bà P. đã phát sinh mâu thuẫn tình cảm. Sáng 11/4, đối tượng đã chặn đường, dùng dao mang theo bên mình đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.