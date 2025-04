Bản tin Hình sự: Cảnh sát bắt quả tang 2 nhân viên massage đang kích dục, bán dâm cho khách

TPO - TIN NÓNG ngày 12/4: Nhóm cựu lãnh đạo Tổng Công ty Chè Việt Nam chuẩn bị hầu toà vì gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng; Bộ Công an yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án điện mặt trời tại Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Điều tra đường dây làm giả giấy tờ, công an phát hiện ‘kho’ vũ khí...

Dự kiến ngày 14/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 8 bị cáo đều là cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea) trong vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hội đồng xét xử gồm 3 người (gồm 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân); 3 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và Viện KSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

UBND tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh từ Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an. Yêu cầu này được đưa ra trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tách ra từ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Công Thương và một số địa phương.

Sau khi nghe tiếng hô hoán, lực lượng vũ trang, cơ động của Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai phát hiện và khống chế đối tượng Phạm Đức Thuận (trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Vương (SN 1994, trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) bị vết thương hở chảy nhiều máu ở vùng đầu và cổ. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng vũ trang, cơ động của Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai đã đưa Thuận về trụ sở để làm rõ.

Công an TP. Đà Nẵng triệt phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, quy mô trên cả nước. Quá trình bắt giữ các đối tượng cảnh sát thu giữ nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân... giả. Ngoài ra, thu giữ nhiều chủng loại vũ khí thô sơ tự chế (như mã tấu, dao lưỡi lê, dao ống dài, dao ống ngắn, súng hơi...), hàng trăm công cụ hỗ trợ (như bình xịt hơi cay, gậy điện, gậy ba khúc....) với số lượng lên đến 837 kiện.

Công an tỉnh Tiền Giang vừa triệu tập làm việc với nhiều thanh thiếu niên từ 14 đến 21 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi liên quan vụ gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân xuất phát từ việc H.N.T (SN 2010, trú tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô chở bạn gái lưu thông trên địa bàn thị xã Cai Lậy thì phát sinh mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đi trên 2 xe mô tô. 2 bên “lời qua tiếng lại” và thách thức nhau.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất kinh doanh sữa bột. Đến nay đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.

Tại cơ sở massage Sơn Hải, tầng 10, tòa nhà Sơn Hải, địa chỉ phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Công an phường Vạn Mỹ kiểm tra, bắt quả tang Đỗ Thị Hồng Nhân (SN 1972, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) – là quản lý của cơ sở massage có hành vi "Chứa mại dâm". Qua kiểm tra tại các căn phòng của cơ sở, cơ quan Công an phát hiện 2 nhân viên đang có hành vi kích dục, mua bán dâm cho khách.