'Vòi bạch tuộc' của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt

Ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, vừa bị truy nã đặc biệt. Công ty Cây xanh Công Minh và hệ sinh thái của doanh nghiệp này đã trúng nhiều gói thầu ở khắp các tỉnh, thành.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, doanh nghiệp này sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Cây Xanh Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Cây xanh Công Minh thành lập hơn 40 công ty thành viên, quản lý theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Các công ty này có pháp nhân độc lập.

Một trong những gói thầu Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ). Ảnh: Hải Dương.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định các bị can trong vụ án này đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỷ đồng.

Đại diện Bộ Công an cho hay Công ty Cây xanh Công Minh đã thực hiện hơn 600 gói thầu trên cả nước, với tổng giá trị khoảng hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó thanh toán khoảng 3.000 tỷ đồng.

Bộ Công an đã yêu cầu các tỉnh, thành, doanh nghiệp cung cấp các tài liệu để làm rõ hành vi, trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

Công ty Cây xanh Công Minh được thành lập năm 1993, tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay).

Đến năm 1999, công ty này thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Từ năm 2006, Công ty Công Minh mở rộng thêm lĩnh vực thi công nạo vét thoát nước, thi công các công trình vỉa hè, sân bê tông, điện chiếu sáng. Các công trình có quy mô và tổng mức đầu tư của công ty này ngày càng tăng theo từng năm.

Tổng hợp của VietNamNet cho thấy, tại TP.HCM, tháng 6/2022, Phòng quản lý đô thị (UBND TP. Thủ Đức) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn Thành phố năm 2022-2023 trị giá hơn 64 tỷ đồng. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 - Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh - Công ty Công Minh đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 51,7 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 7/2022, Phòng quản lý đô thị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét hệ thống thoát nước TP. Thủ Đức năm 2022-2023 với giá trị mời thầu là 94,8 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 - Công ty Công Minh - CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành trúng thầu với giá trúng thầu là 92,9 tỷ đồng.

Tại Long An, tháng 4/2022, Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị UBND TP. Tân An đã phê duyệt kết quả gói thầu dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị cho liên danh Công ty Công Minh - Công ty CP Điện chiếu sáng Thiên Minh với giá trúng thầu là 10,1 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, tháng 3/2021, Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trồng, thay thế cây xanh xung quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh. Liên danh Công ty Công Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng môi trường Duy Tân trúng thầu với giá trị là 9,45 tỷ đồng.

Tại Bình Phước, tháng 1/2022, Xí nghiệp Công trình công cộng TP. Đồng Xoài cũng lựa chọn nhà thầu là Công ty Công Minh thực hiện gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn TP. Đồng Xoài năm 2022 với giá trị mời thầu là hơn 24,78 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Công ty Công Minh là 24,68 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, Liên danh Công Minh - Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng được Phòng kinh tế hạ tầng huyện Phú Riềng thông báo trúng thầu gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là 6,13 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Công Minh thực hiện nhiều gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hai gói thầu Công ty Công Minh liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà gồm: Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Mil; Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020-2021 (giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng).

Ngoài ra là gói thầu Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2021-2022 (giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng).

Hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm: Xây dựng Công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, vào năm 2018 giá trị hơn 8 tỷ đồng và gói thầu thi công xây dựng công trình Hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14, đoạn qua thị xã Gia Nghĩa), giá trị hơn 6 tỷ đồng vào năm 2018...