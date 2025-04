Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh bị truy nã quốc tế

TPO - Chiều 4/4, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Trần Văn Hùng – Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09), thông tin về việc ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đã bị khởi tố và truy nã quốc tế với cáo buộc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hệ thống công ty “sân sau” và chiêu trò gian lận thầu quy mô lớn Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh là doanh nghiệp có quy mô lớn với hơn 40 công ty thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế, thi công hạ tầng cây xanh, công viên và đô thị. Từ năm 2018 đến 2024, hệ thống các công ty này đã trúng hơn 600 gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng giá trị lên tới hơn 3.500 tỷ đồng. Trong đó, đã được quyết toán hơn 3.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với nhiều chủ đầu tư tại các địa phương để can thiệp vào quá trình lập dự án, xác định tổng mức đầu tư và xây dựng giá gói thầu ngay từ giai đoạn đầu. Khi giá gói thầu được phê duyệt, doanh nghiệp này sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc dùng các pháp nhân trong “hệ sinh thái” của mình để tham gia đấu thầu theo hình thức cạnh tranh giả tạo và giành chiến thắng. Thủ đoạn này vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2023), đặc biệt là Điều 89 về hành vi bị cấm trong đấu thầu như: Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu (khoản 1, điểm a); Thỏa thuận thông thầu (khoản 1, điểm b); Gian lận trong quá trình lập hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu (khoản 1, điểm d). Tổng thiệt hại do các hành vi này gây ra cho Nhà nước được ước tính lên tới gần 100 tỷ đồng, chưa kể các hậu quả gián tiếp như chất lượng công trình, thất thoát tài sản công và làm méo mó môi trường cạnh tranh lành mạnh. Truy nã quốc tế đối với Chủ tịch HĐQT bỏ trốn Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017); Đưa hối lộ (Điều 364 BLHS); Nhận hối lộ (Điều 354 BLHS), liên quan đến hoạt động đấu thầu tại Công ty Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố. Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, đến nay, CQĐT đã khởi tố ba bị can đã bị khởi tố gồm: Nguyễn Công Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cây xanh Công Minh; Lê Thị Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty và Ngô Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng. Trong đó, ông Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan An ninh điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã đỏ để truy bắt quốc tế đối với bị can này. Theo Bộ Công an, đây là một trong các vụ án trọng điểm được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Minh Đức