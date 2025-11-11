Hàng loạt tàu cá ở Lâm Đồng bị sóng đánh chìm

TPO - Hàng loạt tàu cá của ngư dân ở khu vực ven biển Lâm Đồng bị sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu và di chuyển vào bờ.

Ngày 11/11, tại vùng biển của tỉnh Lâm Đồng có sóng to gió lớn khiến nhiều tàu cá của ngư dân bị chìm khi đang neo đậu và di chuyển vào bờ.

Tàu cá của ngư dân bị đánh chìm khi đang neo đậu gần bờ.

Thông tin ban đầu từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết ngày 11/11, tại khu vực thôn 14, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) có 4 tàu hành nghề câu bị sóng đánh chìm. Trong đó, tàu BTh 81652 TS bị lật nghiêng chưa thể trục vớt, tàu BTh 80347 TS bị dạt vào bờ, mắc cạn, bể đáy, tàu BTh 80316 TS bị chìm hoàn toàn và tàu BTh 82176 TS bị sóng đánh chìm khi đang vào cảng.

Tàu cá của ông Huỳnh Ngọc Hà bị sóng đánh chìm khi di chuyển vào cảng.

Cùng ngày, trên địa bàn xã La Gi cũng xảy ra 2 vụ chìm tàu. Cụ thể, vào khoảng 9h30, tàu cá BTh 80088 TS của ông Nguyễn Văn Linh (SN 1991) bị sóng đánh chìm toàn phần khi đang vào cửa biển Cảng cá La Gi.

Đến 13h50, tàu BTh 85974 TS của ông Huỳnh Ngọc Hà (SN 1980) chở 7 lao động cũng bị sóng đánh chìm khi di chuyển vào cảng.

Người dân bất lực nhìn tàu cá bị đánh chìm.

Ngay khi xảy ra các sự cố, các cơ quan chức năng và ngư dân địa phương đã phối hợp trục vớt các phương tiện, đồng thời khuyến cáo ngư dân tạm ngừng ra khơi trong điều kiện thời tiết biển diễn biến phức tạp.