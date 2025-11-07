Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

7 ngư dân sống sót thần kỳ sau khi bị sóng đánh chìm tàu

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 21h30 ngày 6/11, khi bão số 13 quét qua khu vực ven biển, 4 tàu cá đang neo đậu tại đầm Đề Gi (xã Đề Gi, Gia Lai) bất ngờ bị sóng mạnh hất văng khỏi vị trí neo. Triều cường dâng cao cùng gió giật dữ dội đã cuốn các phương tiện ra xa, khiến 7 người đang trú ẩn trên tàu rơi xuống nước.

img-5234.jpg


Khoảng 21h30 ngày 6/11, khi bão số 13 quét qua khu vực ven biển, 4 tàu cá đang neo đậu tại đầm Đề Gi (xã Đề Gi, Gia Lai) bất ngờ bị sóng mạnh hất văng khỏi vị trí neo. Triều cường dâng cao cùng gió giật dữ dội đã cuốn các phương tiện ra xa, khiến 7 người đang trú ẩn trên tàu rơi xuống nước.

Nhờ mặc áo phao, cả 7 người đã tự bơi vào bờ an toàn. Tuy nhiên, một người bị gãy tay trong quá trình chống chọi với sóng lớn. Người này đã được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều tàu cá bị sóng lớn quăng quật giữa đầm, trong đó có một tàu bị đánh chìm hoàn toàn, sóng cao liên tục ập vào đã làm hư hỏng thêm nhiều phương tiện của ngư dân trong khu vực.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, tìm kiếm và kiểm đếm thiệt hại.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm tâm bão đi vào đất liền, gây gió mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến các xã, phường phía Đông của tỉnh Gia Lai.

Gió bão táp khiến việc cứu nạn 7 ngư dân gặp rất nhiều khó khăn.
Tiền Lê
#Đề Gi #Báo số 13 #Gia Lai

Cùng chuyên mục