7 ngư dân sống sót thần kỳ sau khi bị sóng đánh chìm tàu

TPO - Khoảng 21h30 ngày 6/11, khi bão số 13 quét qua khu vực ven biển, 4 tàu cá đang neo đậu tại đầm Đề Gi (xã Đề Gi, Gia Lai) bất ngờ bị sóng mạnh hất văng khỏi vị trí neo. Triều cường dâng cao cùng gió giật dữ dội đã cuốn các phương tiện ra xa, khiến 7 người đang trú ẩn trên tàu rơi xuống nước.



Nhờ mặc áo phao, cả 7 người đã tự bơi vào bờ an toàn. Tuy nhiên, một người bị gãy tay trong quá trình chống chọi với sóng lớn. Người này đã được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều tàu cá bị sóng lớn quăng quật giữa đầm, trong đó có một tàu bị đánh chìm hoàn toàn, sóng cao liên tục ập vào đã làm hư hỏng thêm nhiều phương tiện của ngư dân trong khu vực.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, tìm kiếm và kiểm đếm thiệt hại.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm tâm bão đi vào đất liền, gây gió mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến các xã, phường phía Đông của tỉnh Gia Lai.