Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mức hỗ trợ cụ thể là: Thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu 3 địa phương trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực.

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở Đà Nẵng

Theo báo cáo, từ ngày 22-28/10/2025 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa rất lớn kéo dài, trên phạm vi rộng, gây ngập lụt ở nhiều khu vực.

Riêng tại thành phố Huế, mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng. Mưa lớn gây lũ lớn trên các sông ở thành phố Huế và Đà Nẵng (đều ở mức trên báo động 3).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai ứng phó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất.

Các địa phương cần huy động lực lượng, đặc biệt là lực lượng vũ trang, rà soát các khu vực đang ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở; kiên quyết di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp cận những nơi ngập sâu chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân. Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút.

Các bộ ngành địa phương tiếp tục duy trì lực lượng sẵn sàng thực hiện theo nhiệm vụ để xử lý các vấn đề phát sinh khi diễn biến lũ còn phức tạp, kéo dài.