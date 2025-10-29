Chủ trì họp khẩn về mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu bằng mọi biện pháp tiếp tế cho người dân

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Mưa lớn chưa từng có

7h sáng ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về mưa lũ

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu mét khối và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu mét khối cho hạ du.

Theo ông Thắng, tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai ứng phó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Các cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương.

Bằng mọi cách tiếp tế cho người dân

Để bảo đảm an toàn, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Bảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Mưa lũ diễn ra phức tạp ở khu vực miền Trung

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lực lượng công an tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, cano… cho công tác phòng chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân.

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các lực lượng, tập đoàn EVN, các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách.

Các bộ ngành phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế và xử lý các kiến nghị đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế xử lý các vấn đề liên quan hóa chất, thuốc men, vật tư y tế, giống cây trồng, vật nuôi…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó mưa lũ, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ.