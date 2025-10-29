Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới

TPO - Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 22-28/10 khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai gồm không khí lạnh tăng cường, hoạt động của bão số 12 sau đó vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình đón gió.

Tổ hợp các hình thái trên đã gây ra một đợt mưa đặc biệt lớn ở miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trọng tâm là Huế- Đà Nẵng. Chỉ tính riêng từ 19h ngày 25/10 đến 7h sáng nay, khu vực này mưa từ 500-700mm, có nơi mưa trên 1.000mm.

Một số trạm có tổng lượng mưa đặc biệt lớn như thủy điện La Tó (Quảng Trị) 1.019mm, Khe Tre (Huế) 1.626mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 1.199mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.193mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.457mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 1.148mm.

Trong đó đỉnh Bạch Mã (Huế) là nơi hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất. Tính từ tối ngày 25 đến tối 26/10, khu vực này mưa tới 1739.6mm. Đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Tính từ 19h tối 25/10 đến 7h sáng nay, khu vực này mưa tổng cộng 3.393mm, gấp hơn 3 lần lượng mưa trong cả năm tại tỉnh Ninh Thuận cũ.

Huế trở thành một trong những nơi ghi nhận lượng mưa ngày lớn nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Phong.

Theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa một ngày lớn nhất là 1825mm ở một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966. Như vậy trận mưa ngày tại Bạch Mã chỉ kém trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

Dự báo từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày 31/10, mưa lớn giảm dần.

Sáng nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 7h sáng nay trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc dưới báo động (BĐ) 3 là 0,05m, trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long vượt BĐ3 là 0,16m. Trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3 là 0,91m, trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn vượt BĐ3 là 1,78m, trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc vượt BĐ3 là 0,09m.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức BĐ3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 khoảng 1,1-1,2m, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3.

Hôm nay, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 21 xã của Huế, 67 xã của Đà Nẵng và 30 xã của Quảng Ngãi. Tình trạng ngập lụt tiếp diễn ở 28 xã/phường của Huế, 35 xã/phường của Đà Nẵng và 32 xã/phường của Quảng Ngãi. Dự báo ngập lụt còn kéo dài trong 3-4 ngày tới.