Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 22-28/10 khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai gồm không khí lạnh tăng cường, hoạt động của bão số 12 sau đó vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình đón gió.

Tổ hợp các hình thái trên đã gây ra một đợt mưa đặc biệt lớn ở miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trọng tâm là Huế- Đà Nẵng. Chỉ tính riêng từ 19h ngày 25/10 đến 7h sáng nay, khu vực này mưa từ 500-700mm, có nơi mưa trên 1.000mm.

Một số trạm có tổng lượng mưa đặc biệt lớn như thủy điện La Tó (Quảng Trị) 1.019mm, Khe Tre (Huế) 1.626mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 1.199mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.193mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.457mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 1.148mm.

Trong đó đỉnh Bạch Mã (Huế) là nơi hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất. Tính từ tối ngày 25 đến tối 26/10, khu vực này mưa tới 1739.6mm. Đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Tính từ 19h tối 25/10 đến 7h sáng nay, khu vực này mưa tổng cộng 3.393mm, gấp hơn 3 lần lượng mưa trong cả năm tại tỉnh Ninh Thuận cũ.

mua-lu-hue-anh-nguyen-phong.jpg
Huế trở thành một trong những nơi ghi nhận lượng mưa ngày lớn nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Phong.

Theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa một ngày lớn nhất là 1825mm ở một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966. Như vậy trận mưa ngày tại Bạch Mã chỉ kém trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

Dự báo từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày 31/10, mưa lớn giảm dần.

Sáng nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 7h sáng nay trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc dưới báo động (BĐ) 3 là 0,05m, trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long vượt BĐ3 là 0,16m. Trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3 là 0,91m, trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn vượt BĐ3 là 1,78m, trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc vượt BĐ3 là 0,09m.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức BĐ3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 khoảng 1,1-1,2m, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3.

Hôm nay, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 21 xã của Huế, 67 xã của Đà Nẵng và 30 xã của Quảng Ngãi. Tình trạng ngập lụt tiếp diễn ở 28 xã/phường của Huế, 35 xã/phường của Đà Nẵng và 32 xã/phường của Quảng Ngãi. Dự báo ngập lụt còn kéo dài trong 3-4 ngày tới.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục