Mưa trở lại, nước tràn vào chợ, tiểu thương Đà Nẵng nháo nhác dọn hàng trong đêm

Tối 28/10,
Đà Nẵng mưa lớn kéo dài trở lại, nhiều tuyến đường, khu vực ở đô thị bị ngập.
Nước ngập đường Phong Bắc 15, tràn vào
chợ Hoà Cầm (phường Cẩm Lệ) trong đêm khiến các tiểu thương hớt hải dọn dẹp, kê gác hàng hóa. Ảnh:Thanh Hiền.
Toàn bộ thau, sọt, mâm, rổ rá... được các tiểu thương chồng gọn, kê lên cao và dùng đá nặng chèn lại. "Phải làm vậy chứ nước ngập là nó trôi hết. Giờ mấy tuyến đường quanh quanh nước đã dâng lên, mưa lớn nữa thì kiểu gì đêm nay chợ cũng ngập nặng", một tiểu thương chia sẻ.
Các quầy hàng gia vị, đồ khô lo sốt vó vì chỉ cần ngấm nước là phải vứt bỏ. Theo các tiểu thương, khu chợ này đã nhiều lần bị ngập nên đợt mưa lũ kéo dài này họ rất lo. "Mưa lớn kiểu này cộng với nước từ các nơi đổ về thì chợ sẽ tiếp tục ngập trong đêm thôi. Giờ tranh thủ dọn đến đâu thì dọn chứ để ngày mai là không vớt được gì luôn", chị Thu Vân (hàng tạp hoá) nói.
Đồ đạc từng quầy đã được chằng buộc, kê cao. Trong tối 28/10, Đà Nẵng mưa lớn và kéo dài trở lại, nhiều khu vực gần trung tâm thành phố bị ngập. Quanh chợ Hòa Cầm, một số tuyến, đoạn đường như Phong Bắc 15, Cống Quỳnh, Nguyễn Hữu Tiến...bị nước tấn công.
Nhiều tiểu thương tranh thủ dọn dẹp từ chiều, nhưng do hàng hóa, đồ đạc quá nhiều nên đến đêm vẫn chưa xong. Theo dự báo, từ đêm 28 - 30/10, Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 350mm; vùng núi phổ biến 150- 300mm, có nơi trên 400mm.
Nước dâng lên mấp mé sàn một hàng bán đậu khuôn ngay trước chợ. Các tiểu thương thở dài đêm nay chắc phải trắng đêm canh nước, nước dâng tới đâu kê gác hàng hóa, đồ đạc lên tới đó.
Mưa không ngớt khiến các tiểu thương lo ngày mai không thể di dời hàng hóa ra ngoài chợ để bán. Theo các tiểu thương, nếu sáng mai mực nước trong chợ thấp, họ sẽ chuyển hàng ra các tuyến đường xung quanh để bán. "Các hàng rau củ hầu như ai cũng còn cả, nếu nước không rút hết thì mong ngập chợ thấp thôi, để còn lội vào ôm hàng ra ngoài bán. Chứ để càng lâu thì rau củ hỏng hết", một tiểu thương lo lắng.