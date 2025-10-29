Mưa trở lại, nước tràn vào chợ, tiểu thương Đà Nẵng nháo nhác dọn hàng trong đêm

TPO - "Mưa lớn kiểu này cộng với nước từ các nơi đổ về thì chợ sẽ tiếp tục ngập trong đêm thôi. Giờ tranh thủ dọn đến đâu thì dọn chứ để ngày mai là không vớt được gì luôn", chị Thu Vân (tiểu thương chợ Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nói.