Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa trở lại, nước tràn vào chợ, tiểu thương Đà Nẵng nháo nhác dọn hàng trong đêm

Thanh Hiền

TPO - "Mưa lớn kiểu này cộng với nước từ các nơi đổ về thì chợ sẽ tiếp tục ngập trong đêm thôi. Giờ tranh thủ dọn đến đâu thì dọn chứ để ngày mai là không vớt được gì luôn", chị Thu Vân (tiểu thương chợ Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nói.

Tối 28/10, Đà Nẵng mưa lớn kéo dài trở lại, nhiều tuyến đường, khu vực ở đô thị bị ngập.

tp-ngap-1.jpg
Nước ngập đường Phong Bắc 15, tràn vào chợ Hoà Cầm﻿ (phường Cẩm Lệ) trong đêm khiến các tiểu thương ﻿hớt hải dọn dẹp, kê gác hàng hóa. Ảnh:Thanh Hiền.
tp-ngap-5.jpg
Toàn bộ thau, sọt, mâm, rổ rá... được các tiểu thương chồng gọn, kê lên cao và dùng đá nặng chèn lại. "Phải làm vậy chứ nước ngập là nó trôi hết. Giờ mấy tuyến đường quanh quanh nước đã dâng lên, mưa lớn nữa thì kiểu gì đêm nay chợ cũng ngập nặng", một tiểu thương chia sẻ.
tp-ngap-6.jpg
Các quầy hàng gia vị, đồ khô lo sốt vó vì chỉ cần ngấm nước là phải vứt bỏ. Theo các tiểu thương, khu chợ này đã nhiều lần bị ngập nên đợt mưa lũ kéo dài này họ rất lo. "Mưa lớn kiểu này cộng với nước từ các nơi đổ về thì chợ sẽ tiếp tục ngập trong đêm thôi. Giờ tranh thủ dọn đến đâu thì dọn chứ để ngày mai là không vớt được gì luôn", chị Thu Vân (hàng tạp hoá) nói.
tp-ngap-8.jpg
tp-ngap-9.jpg
Đồ đạc từng quầy đã được chằng buộc, kê cao. Trong tối 28/10, Đà Nẵng mưa lớn và kéo dài trở lại, nhiều khu vực gần trung tâm thành phố bị ngập. Quanh chợ Hòa Cầm, một số tuyến, đoạn đường như Phong Bắc 15, Cống Quỳnh, Nguyễn Hữu Tiến...bị nước tấn công.
tp-ngap-4.jpg
Nhiều tiểu thương tranh thủ dọn dẹp từ chiều, nhưng do hàng hóa, đồ đạc quá nhiều nên đến đêm vẫn chưa xong. Theo dự báo, từ đêm 28 - 30/10, Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 350mm; vùng núi phổ biến 150- 300mm, có nơi trên 400mm.
tp-ngap-3.jpg
Nước dâng lên mấp mé sàn một hàng bán đậu khuôn ngay trước chợ. Các tiểu thương thở dài đêm nay chắc phải trắng đêm canh nước, nước dâng tới đâu kê gác hàng hóa, đồ đạc lên tới đó.
tp-ngap-2.jpg
Mưa không ngớt khiến các tiểu thương lo ngày mai không thể di dời hàng hóa ra ngoài chợ để bán. Theo các tiểu thương, nếu sáng mai mực nước trong chợ thấp, họ sẽ chuyển hàng ra các tuyến đường xung quanh để bán. "Các hàng rau củ hầu như ai cũng còn cả, nếu nước không rút hết thì mong ngập chợ thấp thôi, để còn lội vào ôm hàng ra ngoài bán. Chứ để càng lâu thì rau củ hỏng hết", một tiểu thương lo lắng.
Thanh Hiền
#Nước vây chợ #tiểu thương #Đà Nẵng #dọn hàng #ngập chợ #mưa lớn #ngập lụt #chợ Hoà Cầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục