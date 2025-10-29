Lính thông tin băng rừng, đội mưa đảm bảo liên lạc vùng sạt lở ở Đà Nẵng

TPO - Những người lính Thông tin 575 vượt dốc, băng rừng, bám trụ tại nơi xung yếu vùng sạt lở ở Đà Nẵng khôi phục "mạch máu" liên lạc bị đứt gãy, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ khẩn cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn thông tin 575 đã điều động xe đặc chủng đến hiện trường, bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực sạt lở ở Đà Nẵng.
Giữa màn mưa trắng xóa, đất đá sạt lở, nước lũ dâng cao, chia cắt con đường độc đạo lên Trà My, Trà Leng (Đà Nẵng), nhưng những người lính Thông tin 575 vượt dốc, băng rừng, bám trụ tại nơi xung yếu, khôi phục "mạch máu" liên lạc bị đứt gãy.
Đường cơ động đến hiện trường phải băng qua nhiều khu vực sạt lở, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 270 và các lực lượng địa phương để khắc phục, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Bất chấp mưa lạnh, gió giật, thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu, lính Thông tin vẫn kiên trì, đội mưa, căng mình “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu.
Vừa khôi phục liên lạc, vừa bảo đảm đường truyền và truyền hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở về Sở chỉ huy Quân khu phục vụ chỉ đạo, điều hành.
“Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống” là khẩu hiệu, phương châm hành động của lính thông tin.