Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Báo quốc tế đưa tin lũ lụt ở điểm du lịch Huế, Đà Nẵng

Hồng Nhung

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng trên diện rộng tại miền Trung của Việt Nam, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, trong đó có du khách tại các điểm du lịch nổi tiếng như Huế và Hội An.

Theo Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, lượng mưa tại nhiều khu vực ở cố đô Huế và phố cổ Hội An - 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận đã vượt 1.000mm chỉ trong 24 giờ tính đến cuối ngày 27/10. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị nước nhấn chìm, giao thông và điện sinh hoạt bị ngắt.

topshot-vietnam-floods-rrivfhomjpeg-11zon.jpg
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nước lũ tràn vào Hoàng thành Huế vào ngày 28/10.

Tại Huế, 32/40 xã bị ngập sâu từ 1-2 m. Chính phủ cho biết mực nước lũ ở đây đang ở mức cao kỷ lục, gây nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Tại Hội An, nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập tới nóc, lực lượng chức năng phải dùng thuyền để hỗ trợ du khách và người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng cũng làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam buộc phải tạm dừng hoạt động nhiều chuyến tàu giữa Hà Nội và TPHCM. Hơn 306.000 hộ dân và cơ sở kinh doanh tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị đang rơi vào cảnh mất điện.

vietnam-floods-eisyjsbsjpeg-11zon.jpg
Người dân di chuyển trên thuyền qua con đường ngập nước sau những trận mưa lớn ở Hội An, miền Trung của Việt Nam.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nước trên các sông chính ở miền Trung đã lên đỉnh và nguy cơ lũ tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Mưa lớn kéo theo rủi ro sạt lở tại các khu vực địa hình dốc.

Theo thống kê của Chính phủ, các thảm hoạ thiên tai đã khiến 187 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế hơn 16.100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực triển khai ứng phó để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân.

Hồng Nhung
The Independent
#du lịch #miền Trung #lũ lớn ở miền Trung #Huế #Hội An #thảm hoạ thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục