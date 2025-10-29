Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vùng 3 Hải quân nỗ lực ứng cứu người dân vùng mưa lũ miền Trung

Nguyễn Minh
TPO - Trước tình hình mưa, lũ diễn biến phức tạp các tỉnh miền Trung, ngày 29/10, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện đến các địa bàn bị ảnh hưởng để hỗ trợ, ứng cứu người dân.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị chủ động, khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các phương án, bố trí quân số trực, phương tiện phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn.

Các tổ ứng cứu đã nhanh chóng tiếp cận hộ dân trong vùng nguy cơ ngập lụt, nhằm giảm thiệt hại bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Vùng 3 Hải quân khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện đến các địa bàn bị ảnh hưởng để hỗ trợ, ứng cứu nhân dân.

Trong sáng 29/10, Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 11 phương tiện (gồm xuồng và xe ô tô các loại) nhanh chóng cơ động đến các địa điểm ngập nặng ở phường Phong Điền (thành phố Huế) và các xã, phường Hà Nha, Hòa Tiến, Hội An, Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng).

Tại các khu vực này, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo tại những điểm sạt lở, ngập sâu.

Đồng thời, các lực lượng cũng cung cấp các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, lương khô, nước uống, thịt hộp, thuốc quân y và một số vật chất sinh hoạt thiết yếu khác; tuyên truyền, vận động người dân không qua lại những khu vực nguy hiểm, hỗ trợ di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia cứu trợ người dân trong mưa lũ tại miền Trung.

Cũng theo Vùng 3 Hải quân, tại một số khu vực dân cư ở Đà Nẵng, tình hình thời tiết vẫn diễn biến hết sức phức tạp, có nơi ngập sâu hơn 3 mét, dòng chảy xiết khiến công tác tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu trợ đã phải dùng thuyền nhỏ để trung chuyển hàng hóa, sau đó bàn giao cho tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục đưa đến từng hộ gia đình ở khu vực trọng điểm, đảm bảo không ai bị thiếu đói, rét mướt.

Những nỗ lực, sự khẩn trương và tinh thần “Vì nhân dân quên mình” của Bộ đội Hải quân đã phần nào giúp bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Nguyễn Minh
