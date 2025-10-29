Cấm cầu Châu Ổ trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi

TPO - Trưa nay (29/10), nước lũ dâng cao đã chạm đáy dầm cầu Châu Ổ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Sơn - Quảng Ngãi, uy hiếp nghiêm trọng an toàn công trình. Lực lượng chức năng đã khẩn cấp cấm cầu, tổ chức phân luồng giao thông qua các tuyến thay thế.

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), lúc 12h40 hôm nay, nước lũ trên sông Trà Bồng tiếp tục dâng nhanh, chạm tới dầm cầu Châu Ổ tại Km1036+261, quốc lộ (QL)1. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí lực lượng trực 24/24h tại hiện trường, phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Đến 13h15, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm toàn bộ phương tiện và người qua cầu, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu Châu Ổ. Công tác điều tiết, hướng dẫn giao thông được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Để duy trì thông suốt tuyến Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng triển khai phân luồng giao thông từ xa.

Nước lũ đã dâng chạm dầm cầu Châu Ổ ở Quảng Ngãi vào trưa 29/10. Ảnh: Cục ĐBVN.

Phương án 1, từ hướng Bắc vào, các phương tiện đến ngã ba Dốc Sỏi (Km1028+200 QL1) rẽ trái đi tuyến Dung Quất, sau đó trở lại QL1 tại ngã tư Bình Long (Km1040+200) và ngược lại.

Phương án 2, phân luồng sớm lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, theo hướng từ Bắc rẽ phải tại cầu vượt Trường Hải (Km1011+800 QL1, xã Núi Thành) để lên cao tốc, rồi ra lại QL1 tại Km1063+720 (nút giao Bình Sơn).

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời chỉ đạo bổ sung rọ thép từ khu vực miền Nam ra miền Trung nhằm phục vụ công tác bảo vệ công trình và khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng Khu Quản lý đường bộ III sẽ được cấp bổ sung 15.000 rọ thép bọc nhựa PVC và 5.000 rọ thép bọc kẽm, phục vụ gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến QL1 và các tuyến huyết mạch khác.

Hiện mưa lũ tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng ngành giao thông, công an và chính quyền các địa phương đang túc trực 24/24h, chủ động phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân.