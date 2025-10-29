Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liên hồ chứa thượng nguồn Huế cắt giảm gần 700 triệu m3 nước lũ

Ngọc Văn
TPO - Ba hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền trên vùng thượng nguồn các sông lớn ở TP Huế đã cắt giảm gần 700 triệu m3 nước lũ trong những trận mưa lớn kéo dài bắt đầu từ giữa tháng 10, góp phần giúp hạ du tránh ngập sâu hơn trong đợt mưa lịch sử tại Việt Nam năm 2025.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, khi xảy ra các đợt mưa lớn kể từ ngày 15/10, đơn vị đã ban hành 8 lệnh vận hành liên hồ chứa, hạ dần mực nước đón lũ: hồ Tả Trạch xuống 29,34m so với mức dâng bình thường 45m, Bình Điền 77m/85m, Hương Điền 52,94m/58m. Nhờ đó, dù có 3 đợt mưa lớn liên tiếp xảy ra sau đó, các hồ nêu trên vẫn bảo đảm đủ dung tích phòng lũ.

ho-huong-dien.jpg
Hồ chứa thủy điện Hương Điền vận hành﻿ điều tiết nước về hạ du.

Đáng chú ý, đợt mưa cuối tháng 10 diễn ra từ ngày 25 đến 28 có cường độ cực lớn, lượng mưa tại thượng nguồn lên đến 2.690mm ở đỉnh Bạch Mã, 1.485mm tại Khe Tre, khiến lưu lượng nước đổ về hồ tăng nhanh. Cao điểm sáng 27/10, nước về hồ Tả Trạch đạt 6.921m3/s, Bình Điền 6.512m3/s, Hương Điền 5.261m3/s.

Theo UBND TP Huế, nhờ vận hành điều tiết linh hoạt, tổng lưu lượng nước hai hồ Tả Trạch và Bình Điền xả về hạ du còn 7.659m3/s, trong khi tổng lượng nước đổ về hai hồ cùng thời điểm là 12.599m3/s (lúc 10h ngày 27/10), giúp giảm đỉnh lũ sông Hương tại trạm Kim Long xuống còn 5,05m (thấp hơn 0,6m so với trường hợp không điều tiết).

Trên thượng nguồn sông Bồ, với lưu lượng nước lớn nhất về hồ thủy điện Hương Điền là 5.261 m3/s, nếu không có sự vận hành điều tiết của hồ thì khả năng đỉnh lũ tại trạm Phú Ốc khoảng từ 5,4 đến 5,6m. Việc vận hành hồ đã đã giảm đỉnh lũ khoảng từ 0,15 - 0,35m.

ho-binh-dien.jpg
Vận hành điều tiết nước tại hồ thủy điện Bình Điền mùa mưa lũ.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, khó lường và nguy hiểm, hồ chứa tại Huế được xây dựng các phương án xử lý trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra vào ngày 27/10, nhưng sau đó vẫn vận hành bảo đảm an toàn công trình và giảm lũ tốt cho hạ du. Cơ quan chuyên môn đánh giá, nhờ hiệu quả điều tiết của liên hồ thượng nguồn, TP Huế đã tránh được nguy cơ ngập sâu diện rộng như trận lũ lịch sử năm 1999, dù lượng mưa năm nay tập trung dồn dập trong thời gian ngắn.

Lũ trên các sông tại Huế lên cao trở lại

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, do thượng nguồn có mưa to, mưa rất to nên nước lũ các sông lớn thuộc địa bàn thành phố lên trở lại từ chiều 29/10. Lũ trên sông Hương vượt lên mức báo động 3 là 0,83m, sau khi đã giảm mạnh nhiều giờ trước đó. Lũ sông Bồ trên báo động 3 là 0,22m.

lu-len-tro-lai.jpg
Trong khi khu vực thấp trũng phường Hóa Châu (Huế) vẫn còn mênh mông nước, đến chiều 29/10, lũ trên các sông﻿ lên cao trở lại, tái xâm nhập đường sá gây ách tắc giao thông.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong những giờ tới, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm; riêng các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây-Lăng Cô... lượng mưa từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan chức năng thành phố khuyến cáo, với tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân chú ý bảo vệ an toàn bản thân và tài sản; đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi, tái ngập lụt diện rộng.

Ngọc Văn
