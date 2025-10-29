Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

TPO - Hiện mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999.

Hiện nước lũ trên sông Phước Giang đang lên rất nhanh.

Sáng 29/10, trao đổi nhanh với PV, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, hiện mực nước lũ trên các sông trên địa bàn đang lên rất nhanh, nhiều nơi vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999, 2013.

“Hiện tại lũ đang lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà. Nhiều tài sản của người dân ở thị trấn Di Lăng bị ngập nặng do không kịp di dời. Hiện mực nước trên các sông đang tiếp tục dâng cao, nguy cơ sẽ có nhiều vùng dân cư bị nhấn chìm”, lãnh đạo xã Sơn Hà nói.

Nhiều nơi ở xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập nặng.

Theo lãnh đạo xã Sơn Hà, hiện tại giao thông lên trung tâm thị trấn Di Lăng bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng, ứng cứu nhà dân bị ngập sâu trong lũ, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Bình Sơn, lúc 8h30 sáng nay, mực nước lũ trên sông Trà Bồng đã vượt báo động 3 và bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Hiện mực nước lũ trên sông Trà Bồng đang tiếp tục dâng cao.

Nhiều nơi ở xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị ngập nặng.



Tại sông Trà Khúc, sông Trà Câu, sông Phước Giang, sông Trà Bồng... mực nước lũ hiện cũng đã vượt báo động 3 và đang lên.

Tại xã Sơn Tây Hạ, tuyến đường DH83 đoạn qua thôn Tà Vinh, đây là tuyến đường huyết mạch nối xã Sơn Màu (cũ) đi xã Sơn Tinh (cũ) hiện bị sạt lở chia cắt hoàn toàn. Theo đó, tuyến đường này bị sạt lở, cuốn trôi hơn chục mét đường.

Tuyến đường DH83 bị sạt lở, cuốn trôi hơn chục mét đường.

Hiện mực nước trên sông Trà khúc đang ở mức rất cao.

Cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1

Tại sông Trà Khúc, lúc 7h ngày 29/10, mực nước tại trạm Trà Khúc là 6,59 m, trên báo động 3 0,09 m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên trên mức báo động 3 từ 1 đến 1,3 m.

Ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay khi lũ trên sông Trà Khúc đạt báo động 3, Sở Xây dựng phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc 1.

Trong thời gian tạm dừng khai thác cầu, các đơn vị cử lực lượng bố trí rào chắn hai bên cầu, bố trí người canh gác không cho phương tiện qua lại cầu; phân luồng giao thông; bố trí biển báo, lắp chỉ dẫn hướng dẫn người dân qua lại.

Lực lượng chức năng tiến hành cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1.

Các phương tiện và người tham gia giao thông nên ưu tiên sử dụng các tuyến đường đi qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2 để lưu thông, hạn chế việc sử dụng cầu Trà Khúc 1 nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu Trà Khúc 1 được xây dựng 60 năm trước, có chiều dài 643m. hiện đã xuống cấp, đặc biệt là hệ thống móng cọc bê tông bị vỡ, làm lộ lõi sắt, gây bất an cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310mm - 930mm. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.