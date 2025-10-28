Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiếp tục sạt lở bờ sông Tiền, kéo sập 4 căn nhà

Hòa Hội - Tấn Minh
TPO - Tối qua, bờ sông Tiền qua xã Tân Long, Đồng Tháp xảy ra sạt lở nghiêm trọng, kéo sập 4 căn nhà và ảnh hưởng 7 nhà dân khác.

Ngày 28/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào tối 27/10, tại khu vực bờ sông Tiền thuộc ấp Tân Quới (xã Tân Long). Vị trí sạt lở dài 50m, sâu vào bờ 30m, kéo sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân xuống sông, sạt lở còn ảnh hưởng đến 7 hộ dân kế cận.

z7163061574936-264c5c0ce57780edc1dd80b789037ad7.jpg
Sạt lở cuốn trôi nhà của người dân tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp xuống sông Tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, người dân và lực lượng địa phương đã di dời tài sản ra khỏi các căn nhà sắp sập. Ngành chức năng địa phương đã đến khảo sát, đề xuất phương án khắc phục sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

UBND xã Tân Long cũng cử các đoàn đến từng nhà bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở vận động các hộ di dời đến nơi an toàn.

Tân Long là xã ven sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp. Gần đây, địa bàn này liên tục xảy ra nhiều điểm sạt lở, làm mất nhà cửa, tài sản, đất sản xuất của người dân. Mới nhất, ngày 13/10, cũng xảy ra sạt lở bờ sông Tiền qua ấp Tân Quới, với chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m, làm sập 1 căn nhà và ảnh hưởng 11 hộ dân kế cận.

z7163061566640-b4c502e6a6a970c17e5bb557fc635d1e.jpg
Sạt lở gây thiệt hại về nhà ở của người dân tại xã Tân Long, Đồng Tháp.
Hòa Hội - Tấn Minh
