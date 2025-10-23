Sạt lở tại Đồng Tháp gây thiệt hại 30 tỷ đồng

TPO - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 155 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 19km. Sạt lở đã làm ảnh hưởng đến 43 căn nhà, đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, ước tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Ông Lê Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp cho biết, trong 10 tháng của năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 155 điểm sạt lở, tổng chiều dài sạt lở hơn 19km. Trong đó, có 15 điểm sạt lở xảy ra trên bờ sông Tiền, dài hơn 2km, và 140 điểm sạt lở bờ sông nhỏ, kênh rạch. Sạt lở đã làm ảnh hưởng đến 43 căn nhà (18 căn bị sập hoàn toàn), nhiều diện tích đất sản xuất, ao nuôi thủy sản, ước tổng thiệt hại do sạt lở khoảng 30 tỷ đồng.

Sạt lở bờ sông Tiền xảy ra tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điển hình, sạt lở bờ sông Tiền qua phường Cao Lãnh vào ngày 20/9 và 24/9. Đoạn sạt lở dài khoảng 500m, ăn sâu vào bờ 30-70m, sạt lở nhà và đất của 35 hộ dân. Bên cạnh đó, còn khoảng 1,6km bờ sông nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, với khoảng 285 hộ dân.

Tiếp đó, chiều 16/10, bờ kè chống xói lở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, làm sụp hoàn toàn mái ta-luy kè dài 58m, sụp toàn bộ vỉa hè dài 34m, tạo hàm ếch dưới lòng đường nhựa khoảng 1m. Vị trí mới sạt lở này sát vị trí đã xảy ra sạt lở 2 tháng trước.

Để xử lý các vị trí sạt lở trên, Đồng Tháp đã có lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ sông Tiền tại xã Thường Phước và phường Cao Lãnh. Tỉnh Đồng Tháp cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách (khoảng 830 tỷ đồng) để xử lý khẩn cấp sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên sông Tiền.

Sạt lở bờ sông Tiền tại xã Thường Phước (tuyến kè Thường Thới Tiền).

Bên cạnh đó, từ ngày 8-16/10, lũ kết hợp triều cường, mưa lớn làm ngập 17 căn nhà và 5 phòng học tại Đồng Tháp, khoảng 7km bờ bao bị tràn. Ngập úng gây thiệt hại hoàn toàn 88ha lúa, 3,5ha hoa màu, 447ha vườn cây ăn trái, 2,5ha nuôi thủy sản. Ước tổng thiệt hại trên 8,6 tỷ đồng.

Ông Lê Chí Thiện nhìn nhận, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn thường xuyên xảy ra trên một số sông, đặc biệt khu vực giáp ranh, làm trầm trọng thêm tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển.

Theo ông Thiện, giữa tháng 9/2025, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được tăng cường thời gian tới.