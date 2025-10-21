Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cấp bách khắc phục sạt lở bờ sông Tiền ở Đồng Tháp

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến sạt lở bờ sông Tiền tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp), trước mắt, địa phương sẽ lấp 2 hố xoáy tại 2 vị trí sạt lở bằng bao tải cát để hạn chế sạt lở thêm, sau đó gia cố bờ bằng bao cát vải, trải thảm đá.

Ngày 21/10, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp họp với các sở ngành, địa phương để bàn giải pháp khẩn cấp khắc phục sạt lở khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền ở xã Thường Phước và sạt lở đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh).

h1-4-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thành Diệu chủ trì cuộc họp.

Với 2 vị trí sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh) xảy ra cuối tháng 9 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp dự kiến, trước mắt sẽ lấp 2 hố xoáy tại 2 vị trí sạt lở bằng bao tải cát. Với điểm sạt lở, sẽ dùng bao tải cát và trải thảm đá để gia cố.

Với sạt lở Kè chống xói lở bờ sông Tiền tại xã Thường Phước (tuyến kè Thường Thới Tiền), đến nay bờ kè này ghi nhận 7 vị trí đã bị sạt lở, sụp lún, với tổng chiều dài gần 500m. Hiện tuyến đường đã cấm phương tiện qua khu vực sạt lở. Sở NN&MT dự kiến lấp hố xói bằng bao cát vải, trải thảm đá.

z7033535301473-04b685e38660eae7ddd8160c4e5791e8.jpg
Sạt lở làm mất đất, mất nhà tại phường Cao Lãnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh, việc triển khai khắc phục sạt lở 2 khu vực trên rất cấp bách. Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở, từ thủ tục đầu tư tới thu xếp vốn, chọn nhà thầu, kiểm tra, giám sát.

Ông Diệu cũng giao Sở NN&MT tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng hoạt động sản xuất, đời sống của người dân trong khu vực sạt lở.

z7124712568519-dbb772b3200e72a7ce5597faafcba992.jpg
Sạt lở kè chống xói lở Thường Thới Tiền, xã Thường Phước, Đồng Tháp vào chiều 16/10.

Trước đó, ngày 20/9 và 24/9, trên địa bàn phường Cao Lãnh xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông Tiền. Đoạn sạt lở dài khoảng 500m, ăn sâu vào bờ khoảng 30 – 70m, không gây thiệt hại về người, nhưng có 35 hộ dân với 132 nhân khẩu có nhà và đất bị sụp lún xuống sông. Đoạn còn lại dài khoảng 1,6km nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của khoảng 285 hộ dân với khoảng trên 900 nhân khẩu.

Tiếp đó, chiều 16/10, bờ kè chống xói lở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, làm sụp hoàn toàn mái ta-luy kè dài 58m, sụp toàn bộ vỉa hè dài 34m, tạo hàm ếch dưới lòng đường nhựa khoảng 1m. Vị trí mới sạt lở này sát vị trí đã xảy ra sạt lở 2 tháng trước.

Ngay sau đó, ngày 18/10, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước và Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh).

Hòa Hội
#Đồng Tháp #sạt lở #mất đất #sông Tiền #Cao Lãnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục