Cấp bách khắc phục sạt lở bờ sông Tiền ở Đồng Tháp

TPO - Trước diễn biến sạt lở bờ sông Tiền tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp), trước mắt, địa phương sẽ lấp 2 hố xoáy tại 2 vị trí sạt lở bằng bao tải cát để hạn chế sạt lở thêm, sau đó gia cố bờ bằng bao cát vải, trải thảm đá.

Ngày 21/10, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp họp với các sở ngành, địa phương để bàn giải pháp khẩn cấp khắc phục sạt lở khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền ở xã Thường Phước và sạt lở đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thành Diệu chủ trì cuộc họp.

Với 2 vị trí sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh) xảy ra cuối tháng 9 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp dự kiến, trước mắt sẽ lấp 2 hố xoáy tại 2 vị trí sạt lở bằng bao tải cát. Với điểm sạt lở, sẽ dùng bao tải cát và trải thảm đá để gia cố.

Với sạt lở Kè chống xói lở bờ sông Tiền tại xã Thường Phước (tuyến kè Thường Thới Tiền), đến nay bờ kè này ghi nhận 7 vị trí đã bị sạt lở, sụp lún, với tổng chiều dài gần 500m. Hiện tuyến đường đã cấm phương tiện qua khu vực sạt lở. Sở NN&MT dự kiến lấp hố xói bằng bao cát vải, trải thảm đá.

Sạt lở làm mất đất, mất nhà tại phường Cao Lãnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh, việc triển khai khắc phục sạt lở 2 khu vực trên rất cấp bách. Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở, từ thủ tục đầu tư tới thu xếp vốn, chọn nhà thầu, kiểm tra, giám sát.

Ông Diệu cũng giao Sở NN&MT tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng hoạt động sản xuất, đời sống của người dân trong khu vực sạt lở.

Sạt lở kè chống xói lở Thường Thới Tiền, xã Thường Phước, Đồng Tháp vào chiều 16/10.

Trước đó, ngày 20/9 và 24/9, trên địa bàn phường Cao Lãnh xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông Tiền. Đoạn sạt lở dài khoảng 500m, ăn sâu vào bờ khoảng 30 – 70m, không gây thiệt hại về người, nhưng có 35 hộ dân với 132 nhân khẩu có nhà và đất bị sụp lún xuống sông. Đoạn còn lại dài khoảng 1,6km nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của khoảng 285 hộ dân với khoảng trên 900 nhân khẩu.

Tiếp đó, chiều 16/10, bờ kè chống xói lở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, làm sụp hoàn toàn mái ta-luy kè dài 58m, sụp toàn bộ vỉa hè dài 34m, tạo hàm ếch dưới lòng đường nhựa khoảng 1m. Vị trí mới sạt lở này sát vị trí đã xảy ra sạt lở 2 tháng trước.

Ngay sau đó, ngày 18/10, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước và Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh).