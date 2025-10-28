Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi: Hàng chục ô tô kẹt cứng trên đèo Lò Xo, sạt lở vẫn tiếp diễn

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng chục phương tiện vẫn đang mắc kẹt trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo do sạt lở tiếp tục xảy ra. Trong khi lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến, nhiều người hảo tâm đã mang thức ăn, nước uống tiếp tế cho tài xế và hành khách mắc kẹt trên đèo.

Trưa 28/10, tại Quảng Ngãi mưa vẫn trút trắng trời, đất đá từ triền núi tiếp tục đổ xuống, chặn đứng đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (tỉnh Quảng Ngãi). Nhiều tài xế, hành khách mắc kẹt nhiều ngày cho biết, dù lực lượng chức năng đã nỗ lực thông tuyến, song sạt lở mới lại liên tiếp xảy ra, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Theo đó, tại Km1368, sáng cùng ngày, một vụ sạt lở lớn vừa vùi lấp mặt đường, chắn kín lối đi. Anh Tuấn, một tài xế mắc kẹt tại hiện trường cho biết: “Tình hình sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua đèo Lò Xo) rất nghiêm trọng. Hàng chục điểm cũ còn chưa dọn xong thì lại thêm những điểm mới. Có lẽ phải mất cả tuần mới thông được tuyến này”.

adb116f1b460393e6071.jpg
Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực thông tuyến trên đèo Lò Xo, song sạt lở mới lại liên tiếp xảy ra, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Cách đó không xa, tại Km1370+850, quả đồi kéo dài theo đường Hồ Chí Minh khoảng 100m vừa sạt lở lúc 10h sáng. Có mặt tại hiện trường anh Trần Đường cho biết: “Quả đồi cao hơn mặt đường khoảng 4m bị sạt lở, đẩy cả hộ lan ở ta luy âm ra suối. Tình hình rất nghiêm trọng”.

Trong khi đó, tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất Km1408+100, máy móc cơ giới vẫn miệt mài san gạt, nhưng khối lượng đất đá quá lớn khiến việc thông tuyến gặp nhiều khó khăn. Cả cung đèo dài hàng chục km đang trong tình trạng ngổn ngang, chia cắt.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Đảng ủy và UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) đã vào tận nơi thăm hỏi, động viên lực lượng cứu hộ, đồng thời mang theo mì tôm, cơm hộp, lương khô và nước uống tiếp tế cho những người đang mắc kẹt.

464645715709074582.jpg
4215771132381152027.jpg
f7d35224b2b13fef66a0.jpg
Lực lượng chức năng xuyên đêm khắc phục sạt lở ở đèo Lò Xo.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Plô, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xuất hiện 21 điểm sạt lở. Đặc biệt 2 vị trí tại Km1407 và Km1408+200 khu vực đèo Lò Xo (giáp ranh xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi và xã Phước Năng, TP Đà Nẵng) khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Hiện có 37 ô tô với khoảng 50 hành khách bị kẹt trên đèo Lò Xo. Chính quyền địa phương đã huy động công an, dân quân, cùng lực lượng tình nguyện vượt qua những đoạn sạt nguy hiểm để tiếp tế nhu yếu phẩm, đảm bảo không ai bị đói, khát trong lúc chờ thông tuyến.

Tiếp tế lương thực cho 10 người dân bị cô lập

Tiếp tế lương thực cho 10 người dân bị cô lập ở khu vực Nước Lùng (thôn Trà Ót, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi).

Do mưa lớn kéo dài khiến nước sông Giang dâng cao, khu vực Nước Lùng (thôn Trà Ót, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi) bị chia cắt hoàn toàn. Mười người dân trú tại thôn Trường Biện khi đi làm rẫy keo bên kia sông Giang không kịp về và bị cô lập, thiếu lương thực, quần áo và có nguy cơ kiệt sức nếu chờ nước rút.

a0d03d94e90864563d19.jpg
Phương tiện ùn ứ trên đèo Lò Xo.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Cà Đam phối hợp Công an xã, Ban CHQS xã và lực lượng dân quân đã tổ chức vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vượt dòng nước xiết để tiếp tế cho người dân bị mắc kẹt.

1003442516732167569.jpg
349923f42651ab0ff240.jpg
3c4a57305295dfcb8684.jpg
Lực lượng chức năng băng qua điểm sạt lở, tiếp tế lương thực, nước uống cho các tài xế và hành khách mắc kẹt trên đèo Lò Xo do sạt lở.
e37f42cb6750ea0eb341-6812.jpg
Tiếp tế lương thực cho 10 người dân bị cô lập tại thôn Trà Ót, xã Cà Đam
Nguyễn Ngọc
#Sạt lở đèo Lò Xo và giao thông tê liệt #Ảnh hưởng của mưa lớn đến tỉnh Quảng Ngãi #Ứng phó và cứu hộ trong mưa lũ #Di dời và hỗ trợ người dân bị cô lập #Tình hình sạt lở và hư hỏng cơ sở hạ tầng #Tác động của mưa lớn đến nông nghiệp và nhà cửa #Khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung #Tình trạng cô lập và thiếu lương thực do mưa lũ

