Mưa trắng trời gây ngập sâu, sạt lở ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Một số tuyến đường miền núi bị chia cắt, giao thông tê liệt. Một số hộ dân phải sơ tán khẩn cấp vì sạt lở.

4581cad9d1525c0c0543.jpg
Theo đó, tại tỉnh lộ 673, đoạn từ ngã ba Đăk Tả đi các xã Xốp và Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi﻿) xuất hiện gần 20 điểm sạt lở, nhiều cây đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông.
525e22e93962b43ced73.jpg
Ông Lê Hải Lâm - Chủ tịch UBND xã Xốp - cho hay từ ngày 25/10 đến nay, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều nơi﻿ trên tuyến tỉnh lộ 673. Bên cạnh sạt lở tuyến đường vào xã, nước ở các sông, suối cũng đang lên nhanh, có nguy cơ gây ngập úng hoa màu của người dân. Chính quyền địa phương đang kiểm tra thực tế, chủ động phương án ứng phó.
c663c0d4db5f56010f4e.jpg
Tương tự, tại xã Ngọc Linh, tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh và các đường liên thôn xuất hiện nhiều đoạn sạt lở, chia cắt giao thông﻿. Hai ngôi nhà bị sạt phần móng, chính quyền đã di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
92ef1d5806d38b8dd2c2.jpg
Ông A Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh - cho biết chính quyền đã di dời, sơ tán﻿ 2 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn. “Hiện nhiều tuyến đường vào các thôn Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng bị hư hỏng nặng, giao thông tê liệt, liên lạc khó khăn do mất sóng điện thoại. Hiện địa phương túc trực 24/24 để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.
8e730ed6155d9803c14c.jpg
Hiện mực nước tại các sông, suối khu vực phía tây Quảng Ngãi tiếp tục dâng cao. Chính quyền các xã đã cử cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán﻿ người dân khi cần thiết.
2060264942391446153.jpg
Mưa lớn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, hàng trăm phương tiện phải dừng chờ nhiều giờ để khắc phục.
9e49c7c3e84a65143c5b-9807.jpg
702219689641170149-9466.jpg
1166816204177005619-2325.jpg
Đèo Lò Xo là tuyến giao thông quan trọng nối tỉnh Quảng Ngãi với TP. Đà Nẵng. Sau khi xuất hiện điểm sạt lở, lực lượng chức năng huy động phương tiện khẩn trương san gạt, dọn đất đá.
da5988829f0912574b18.jpg
Đến 14h cùng ngày, đã thông tuyến cho các phương tiện qua lại.
fc6b565b55d0d88e81c1.jpg
1610a817ab9c26c27f8d.jpg
49452d7522feafa0f6ef.jpg
Trong khi đó, tại các xã phía đông của tỉnh Quảng Ngãi cũng có mưa lớn, làm ngập, sạt lở tại nhiều khu vực, tuyến đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.
60185e2551aedcf085bf.jpg
Tại xã Thanh Bồng, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại eo Tà Mỏ, thôn Môn và đoạn Km72–Km77, khiến giao thông ách tắc. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại để đảm bảo an toàn.
032629a917229a7cc333.jpg
176cece4d26f5f31067e.jpg
Lực lượng chức năng đã chốt tại cầu qua suối Quỳnh (thôn Gò Ra, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi).
be7eeb7fd8f455aa0ce5.jpg
Ngập gây chia cắt tại cầu Ngọc Trì (xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi).
4245595092664700855.jpg
ceb808afcc2741791836.jpg
3264542722911125494.jpg
Mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường thuộc các phường như Nghĩa Lộ, Cẩm Thành… (tỉnh Quảng Ngãi) khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.
4ee5735468dfe581bcce.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, cục bộ trên 500 mm, kéo dài đến hết tháng 10.
Nguyễn Ngọc
