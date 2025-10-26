Mưa trắng trời gây ngập sâu, sạt lở ở Quảng Ngãi

TPO - Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Một số tuyến đường miền núi bị chia cắt, giao thông tê liệt. Một số hộ dân phải sơ tán khẩn cấp vì sạt lở.