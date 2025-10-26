Mưa trắng trời gây ngập sâu, sạt lở ở Quảng Ngãi

TPO - Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Một số tuyến đường miền núi bị chia cắt, giao thông tê liệt. Một số hộ dân phải sơ tán khẩn cấp vì sạt lở.
Đèo Lò Xo là tuyến giao thông quan trọng nối tỉnh Quảng Ngãi với TP. Đà Nẵng. Sau khi xuất hiện điểm sạt lở, lực lượng chức năng huy động phương tiện khẩn trương san gạt, dọn đất đá.
Trong khi đó, tại các xã phía đông của tỉnh Quảng Ngãi cũng có mưa lớn, làm ngập, sạt lở tại nhiều khu vực, tuyến đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.
Tại xã Thanh Bồng, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại eo Tà Mỏ, thôn Môn và đoạn Km72–Km77, khiến giao thông ách tắc. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại để đảm bảo an toàn.
Lực lượng chức năng đã chốt tại cầu qua suối Quỳnh (thôn Gò Ra, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi).
Mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường thuộc các phường như Nghĩa Lộ, Cẩm Thành… (tỉnh Quảng Ngãi) khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.