Sạt lở khu vực Cổng Trời tại Tuyên Quang, Quốc lộ 4C ách tắc

TPO - Lãnh đạo UBND xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang mới cho biết, sáng nay (25/10) tại Km 43+600 Quốc lộ 4C đường Quản Bạ - Hà Giang (khu vực Cổng Trời, xã Quản Bạ) xảy ra vụ sạt lở với chiều dài khoảng 50 m, khối lượng đất, đá sạt lở ước tính trên 5.000m3.

khu vực sạt lở tại Km 43+600 Quốc lộ 4C đường Quản Bạ - Hà Giang.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã Quản Bạ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công ty cổ phần đường bộ 1 khẩn trương triển khai công tác khắc phục. Hiện tại, chưa xác định được thiệt hại. Các phương tiện tham gia giao thông vẫn chưa thể lưu thông.