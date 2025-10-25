Nam thanh niên bất ngờ nhận được hơn nửa tỷ đồng từ tài khoản lạ

TPO - Anh Hồ Minh Khanh ở Quảng Trị bất ngờ nhận 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản của mình với số tiền lên đến hơn 650 triệu đồng, kèm nội dung "THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025".

Ngày 25/10, Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã tiến hành xác minh, hoàn trả hơn 650 triệu đồng sau 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản của anh Hồ Minh Khanh (SN 2006, trú thôn A Quan, xã Lìa (tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 21/10, anh Khanh bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng mình nhận được 879 lượt chuyển tiền với số tiền hơn 650 triệu đồng.

Anh Hồ Minh Khanh (thứ 2, từ trái sang) đã hoàn tất thủ tục chuyển trả hơn 650 triệu đồng nhận được từ 879 lượt chuyển tiền nhầm vào tài khoản cá nhân﻿.

Kiểm tra kĩ tài khoản, 879 lượt chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 10 giờ 51 phút đến 17 giờ 47 phút ngày 21/10. Các lượt chuyển tiền có nội dung “THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025”.

Ngay sau đó, anh Khanh đã chủ động đến trụ sở Công an xã Lìa trình báo vụ việc và xác định số tiền anh nhận được do Công ty TNHH CJ VINA AGRI có địa chỉ tại chi nhánh Bình Dương (cũ) chuyển nhầm.

Công an xã Lìa liên hệ phía đại diện công ty để xác minh và đã hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ 2 bên trao trả lại đầy đủ số tiền.