Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại úy công an bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng vào tài khoản

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) phát hiện tài khoản cá nhân vừa được cộng nửa tỷ đồng, đã tìm người chuyển nhầm để trả lại số tiền.

Ngày 22/10, chị H.T.T.T (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, chị đã nhận lại số tiền 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Trước đó, sáng 21/10, chị T. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng người quen để giải quyết công việc. Tuy nhiên, khi tài khoản báo trừ tiền, chị mới phát hiện, do sơ suất bấm nhầm một chữ số nên chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người mang tên Nguyễn Hữu Dũng.

Ngay lập tức, chị T. liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng nhờ hỗ trợ. Theo hướng dẫn, chị T. thực hiện một giao dịch chuyển khoản với số tiền tối thiểu kèm tin nhắn thông báo chuyển khoản nhầm và để lại số điện thoại cá nhân.

z7144023483936-b9738ab46f238f9a0d9dfa001225ba3e.jpg
Đại úy Dũng đến ngân hàng làm thủ tục chuyển trả tiền cho chị T.

“Khoảng 5 phút sau, tôi nhận được điện thoại của anh Dũng, xác nhận thông tin giao dịch chuyển khoản nhầm. Sau khi trò chuyện, tôi mới biết anh Dũng là cán bộ Công an xã Minh Châu. Anh Dũng liên tục trấn an, bảo sẽ vào tận nơi để chuyển lại tiền”, chị T. chia sẻ.

Ngay trong ngày, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An đã có mặt tại chi nhánh ngân hàng nơi chị T. mở tài khoản, thực hiện thủ tục chuyển lại số tiền trên.

Chị T. bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Đại úy Dũng trong việc phối hợp giải quyết sự việc, nhanh chóng hoàn lại số tiền chuyển nhầm.

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng cho hay, khi nhận được tin nhắn biến động số dư từ người lạ, anh nghĩ ngay đến tình huống chủ nhân số tiền kia chuyển nhầm.

Biết người chuyển tiền rất lo lắng, Đại úy Dũng báo cáo lãnh đạo đơn vị, phối hợp ngân hàng xác minh thông tin, chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Thu Hiền
#chuyển nhầm tiền #đại úy công an #trả lại tiền #ngân hàng #tài khoản #nghệ an #hành động đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục